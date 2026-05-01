Cô gái trộm kim cương, đồ hiệu trị giá 10 tỷ đồng của mẹ bạn trai cũ đem bán rồi chuyển tiền cho bạn trai mới: Khởi tố Nguyễn Đỗ Mỹ Anh SN 2007

Theo Nam An | 01-05-2026 - 13:01 PM | Sống

Thiếu nữ 17 tuổi lợi dụng quen biết gia đình bạn trai, nhiều lần trộm trang sức và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng rồi bán lấy hơn 1,7 tỷ, hiện đã bị khởi tố.

Ngày 1/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (SN 2007, trú phường Hoàng Liệt) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, cuối tháng 3/2026, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận trình báo của bà A.T. về việc mất nhiều tài sản giá trị lớn như trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu tại căn hộ chung cư ở phường Từ Liêm. Tổng tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Theo bị hại, số tài sản được cất trong hộp đặt tại tủ kính trong phòng ngủ.

Bà T. cho biết lần cuối sử dụng trang sức là ngày 31/1, sau đó cất lại. Đến ngày 20/3, bà phát hiện nhiều tài sản biến mất, gồm nhẫn, lắc tay gắn kim cương, vòng vàng và đồng hồ đắt tiền.

Một phần tang vật của vụ án. Ảnh: T.V.

Trong thời gian từ đầu tháng 2 đến khi phát hiện vụ việc, ngoài các thành viên gia đình, chỉ có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, là bạn gái con trai bà thường xuyên đến chơi và ở lại. Từ dấu hiệu này, công an tập trung xác minh, làm rõ Mỹ Anh là nghi phạm.

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh khai nhận, trong thời gian đến nhà anh H.Đ chơi, thấy nhiều trang sức, tài sản có giá trị lớn của bà T. được để trong hộp tại tủ kính không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Mỹ Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3/2026, Mỹ Anh đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm. Ban đầu, đối tượng chỉ lấy các món nhỏ như dây đeo hàng hiệu, sau đó tăng dần giá trị tài sản, gồm túi xách, vòng tay, đồng hồ và nhiều trang sức đắt tiền.

Toàn bộ số tài sản trộm được chủ yếu được bán cho một người tên L.S.D. Tổng số tiền Mỹ Anh thu về hơn 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền này đã được đối tượng chuyển cho một người bạn trai khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hư ngành y khoa tuyển sinh tổ hợp có văn, sử

Ngủ đủ 8 tiếng vẫn chưa đủ? Chuyên gia hé lộ "1 thói quen" khiến tỷ lệ tử vong tăng vọt 48%, rất nhiều người bỏ qua

Công an phát cảnh báo khẩn tới tất cả hộ kinh doanh lắp đặt loa thông báo cho ví điện tử

