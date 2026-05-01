Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phát cảnh báo khẩn tới tất cả hộ kinh doanh lắp đặt loa thông báo cho ví điện tử

Minh Ánh | 01-05-2026 - 12:58 PM | Sống

Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử có liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Đà Nẵng, gần đầy, một số đối tượng lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử có liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận một vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn được dàn dựng khá tinh vi. Theo phản ánh của người thân nạn nhân, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T thông qua mạng xã hội TikTok để hướng dẫn cài đặt loa thông báo cho ví điện tử MoMo.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Cụ thể, đối tượng dẫn dụ nạn nhân bằng chiêu trò hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số Cake Bank và yêu cầu xác thực tài khoản ZaloPay.

Sau đó, lấy lý do “xác thực hệ thống”, đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp ảnh chân dung người thân để thực hiện quy trình eKYC trái phép. Cuối cùng là đề nghị nạn nhân cung cấp mã OTP gửi về điện thoại thông qua ứng dụng Zalo; đồng thời thực hiện cú pháp nhắn tin đến tổng đài 1322 để kích hoạt các dịch vụ thanh toán.

Ảnh minh họa

Khi đã hoàn tất các công đoạn theo chỉ dẫn, không lâu sau, khi kiểm tra lịch sử giao dịch, nạn nhân phát hiện tài khoản đã bị thực hiện liên tiếp nhiều lệnh chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nghi bị rút từ tài khoản ngân hàng liên kết thông qua ví điện tử mà đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, đối tượng nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Đây là lớp bảo mật cuối cùng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

- Thận trọng khi cung cấp hình ảnh cá nhân, CCCD vì có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện hành vi vay tiền trực tuyến.

- Không cài đặt ứng dụng lạ, không thực hiện các thao tác chuyển tiền, nhắn tin theo hướng dẫn của người không quen biết trên mạng xã hội.

- Chỉ liên hệ hỗ trợ thông qua các kênh chính thức của ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc gặp tình huống tương tự, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿

Thực hư ngành y khoa tuyển sinh tổ hợp có văn, sử

Thực hư ngành y khoa tuyển sinh tổ hợp có văn, sử Nổi bật

Ngủ đủ 8 tiếng vẫn chưa đủ? Chuyên gia hé lộ "1 thói quen" khiến tỷ lệ tử vong tăng vọt 48%, rất nhiều người bỏ qua

Ngủ đủ 8 tiếng vẫn chưa đủ? Chuyên gia hé lộ "1 thói quen" khiến tỷ lệ tử vong tăng vọt 48%, rất nhiều người bỏ qua Nổi bật

Nỗi sợ "BỊ THĂNG CHỨC" của dân văn phòng: Không thiết làm giám đốc, cả đời tôi chỉ muốn làm nhân viên bình thường

Nỗi sợ “BỊ THĂNG CHỨC” của dân văn phòng: Không thiết làm giám đốc, cả đời tôi chỉ muốn làm nhân viên bình thường

11:38 , 01/05/2026
Trường Đại học Y Hà Nội bất ngờ dừng tuyển sinh tổ hợp C00, B00 cho ngành Tâm lí

Trường Đại học Y Hà Nội bất ngờ dừng tuyển sinh tổ hợp C00, B00 cho ngành Tâm lí

11:17 , 01/05/2026
Thu nhập 35 triệu/tháng vẫn luôn hết tiền: Bảng chi tiêu của vợ chồng trẻ khiến nhiều người giật mình

Thu nhập 35 triệu/tháng vẫn luôn hết tiền: Bảng chi tiêu của vợ chồng trẻ khiến nhiều người giật mình

10:50 , 01/05/2026
4 món ăn "bình dị" có thể làm sạch mạch máu triệt để, mang lại sự an tâm hơn so với việc uống thuốc

4 món ăn "bình dị" có thể làm sạch mạch máu triệt để, mang lại sự an tâm hơn so với việc uống thuốc

10:35 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên