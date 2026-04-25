Lời khuyên của công an liên quan tới việc làm Căn cước công dân, cập nhật VneID

Minh Ánh | 25-04-2026 - 09:20 AM | Sống

Nhiều đối tượng lợi dụng dịp cao điểm cấp căn cước cho trẻ em để lừa đảo.

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, trong thời gian cao điểm triển khai cấp căn cước công dân cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, các đối tượng lừa đảo đã và đang lợi dụng tình hình để thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, cơ quan chức năng, gọi điện thoại hoặc nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân phục vụ cấp căn cước; cài đặt ứng dụng VNeID thông qua các đường link lạ; cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng sẽ hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc yêu cầu truy cập vào các đường link độc hại, từ đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa, người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “3 không”: không nghe theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ; không truy cập, bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Lực lượng Công an khuyến cáo, chỉ thực hiện các thủ tục trực tiếp tại trụ sở, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin qua điện thoại. Việc đăng ký, cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an hoặc thông qua ứng dụng chính thức được tải từ các kho ứng dụng uy tín.

Công an xã Đức Linh cảnh báo các hành vi lừa đảo

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần ngừng thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại trực ban Công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác sẽ góp phần hạn chế các hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của người dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an Lâm Đồng

Từ Khóa:
VNEID, CCCD

