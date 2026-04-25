Một thói quen cực phổ biến khi ăn đồ mang về: tưởng tiện mà lại khiến vi nhựa "đi thẳng vào bụng"

Theo Minh Anh | 25-04-2026 - 08:45 AM | Sống

Tưởng chọn bát giấy là “ăn sạch sống xanh”, ai ngờ lại tiếp nhận nhiều vi nhựa hơn cả túi nilon.

Khi mua những món ăn nóng hổi mang về, nhiều người thường quen dặn chủ quán "đựng vào bát giấy" thay vì "đựng túi nilon", vì nghĩ như vậy vừa an toàn vừa thân thiện môi trường hơn. Tuy nhiên, trang Yahoo đã chia sẻ ý kiến của chuyên gia độc chất học Tan Dunci (tại Đài Loan, Trung Quốc) nói về vấn đề này trong các chương trình "Clouds Know" (Nếu mây biết nói) và "Wishing You Health" (Chúc bạn khỏe mạnh) như sau: Thực tế, bát giấy, hộp giấy, cốc giấy… trong nhiều nghiên cứu cho thấy còn giải phóng nhiều vi nhựa hơn cả túi nhựa!

Bà cũng đặc biệt cảnh báo một "thói quen sai lầm)" mà người hay ăn ngoài thường mắc phải, khiến nguy cơ nuốt phải "sát thủ vô hình" là vi nhựa tăng lên đáng kể.

Đồ đựng bằng giấy không chỉ là "giấy"! Sự thật về lớp phủ chịu nhiệt bên trong

Nhiều người chọn đồ đựng bằng giấy vì nghĩ tốt cho sức khỏe và môi trường. Nhưng thực tế, để chống nước và chống dầu, bát giấy hay cốc giấy đều được phủ một lớp "màng nhựa" mỏng bên trong. Lớp này thường làm từ polyethylene (LDPE). Dù có khả năng chống thấm, nhưng nhiệt độ chịu đựng chỉ khoảng 70-90°C.

Trong khi đó, các món nước mang về như canh, mì hay lẩu thường có nhiệt độ vượt quá 100°C. Nhiệt độ cao dễ làm lớp phủ này mất ổn định. Theo nghiên cứu từ Đại học Giao thông Dương Minh (Đài Loan), lượng vi nhựa thôi ra từ hộp giấy đựng thức ăn còn nhiều hơn từ túi nhựa thông thường.

Chuyên gia chỉ ra "1 thói quen nguy hiểm": động tác này sau khi mang về cực rủi ro

Chuyên gia độc chất học Tan Dunci đặc biệt cảnh báo rằng thói quen xấu phổ biến nhất ở những người ăn ngoài là "cho bát đĩa giấy trực tiếp vào lò vi sóng để hâm nóng".

Sau khi mang đồ ăn về nhà, nếu thấy nguội, nhiều người tiện tay cho nguyên hộp giấy vào lò vi sóng vì họ nghĩ rằng, chỉ quay nóng một chút thì cũng không sao. Tuy nhiên, nguyên lý làm nóng của lò vi sóng khiến bề mặt tiếp xúc giữa thức ăn và vật chứa xuất hiện điểm nhiệt cục bộ rất cao, có thể vượt ngưỡng chịu nhiệt của lớp phủ nhựa.

Hậu quả là vi nhựa bị giải phóng với số lượng lớn, thậm chí có thể kéo theo các chất phụ gia hóa học khác. Ngoài ra, việc dùng thìa cứng cạo mạnh đáy hộp cũng dễ làm hỏng lớp phủ, khiến các hạt nhựa vốn không nên ăn phải lại theo thức ăn đi vào cơ thể.

3 cách giúp ăn ngoài an toàn hơn, tránh "sát thủ vô hình"

Trước mối đe dọa phổ biến của vi nhựa, những người thường xuyên ăn ngoài nên nhớ thực hiện ba điều sau để bảo vệ sức khỏe:

1. Mang theo hộp đựng riêng: Tập thói quen mang theo hộp đựng thức ăn bằng thép không gỉ hoặc thủy tinh để tránh tiếp xúc với nhựa ngay từ nguồn.

2. Chuyển thức ăn ngay khi về nhà: Sau khi mang thức ăn nóng về nhà hoặc đến văn phòng, hãy chuyển ngay sang hộp đựng bằng gốm hoặc thủy tinh để tránh tiếp xúc thêm với nhựa.

3. Tránh hâm nóng thức ăn trong hộp giấy bằng lò vi sóng: Khi hâm nóng thức ăn đã nguội hoặc để qua đêm, không nên hâm nóng trong hộp đựng ban đầu. Hãy chuyển sang hộp đựng an toàn cho lò vi sóng để tránh ăn phải lượng vi nhựa tăng đáng kể. Mang theo

hộp đựng riêng không chỉ là cách bảo vệ môi trường mà còn là cách bảo vệ sức khỏe của bạn.

Mang theo hộp cá nhân không chỉ bảo vệ môi trường mà còn là cách bảo vệ sức khỏe. Mặc dù có thể hơi bất tiện, nhưng bằng cách thay đổi thói quen đơn giản, bạn có thể ngăn chặn việc sử dụng hộp giấy tiện lợi trở thành mối nguy hại cho sức khỏe của mình.

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

