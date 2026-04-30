Đã có VNeID nhưng vẫn bị phạt nếu không mang GPLX bản cứng khi ra đường trong trường hợp sau

Ảnh minh họa

Những loại giấy tờ phải mang theo khi tham gia giao thông

Theo khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, số 36/2024/QH15 quy định như sau:

- Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, số 36/2024/QH15 quy định như sau:

- Trường hợp các giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Tuy nhiên, nếu đã có VNeID nhưng chưa tích hợp GPLX hoặc tích hợp GPLX chưa hợp lệ thì mọi người vẫn cần phải mang theo GPLX bản cứng khi tham gia giao thông.

Căn cứ theo Điều 13, Điều 14 và Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì mức phạt đối với từng lỗi tương ứng với từng loại giấy tờ như sau:

Lỗi vi phạm không mang theo giấy phép lái xe:

Mức phạt xe máy từ 200.000 đồng - 300.000 đồng

Mức phạt xe ô tô từ 300.000 đồng - 400.000 đồng

Các bước để tích hợp GPLX vào VNeID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID

Bước 2: Chọn mục Ví giấy tờ

Bước 3: Chọn mục Tích hợp giấy tờ

Bước 4: Chọn tiếp mục Tạo mới yêu cầu

Bước 6: Điền thông tin theo hướng dẫn sau đó nhấn Gửi yêu cầu