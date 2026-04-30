Cảnh giác bẫy lừa đảo qua game, dụ tải phần mềm độc hại, chuyển tiền đặt cọc

Trước xu hướng gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng liên quan đến trò chơi điện tử, đặc biệt nhắm vào trẻ em và học sinh, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Theo ghi nhận từ Kaspersky, trong nửa cuối năm 2025, các mối đe dọa an ninh mạng liên quan đến trò chơi điện tử gia tăng mạnh trên toàn quốc, trong đó Việt Nam là quốc gia có mức tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á, trên 200%. Các đối tượng lợi dụng những tựa game phổ biến như Roblox, Minecraft, Genshin Impact để phát tán mã độc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân.

Tại Quảng Ninh, nguy cơ này càng tiềm ẩn phức tạp khi địa phương có hạ tầng số phát triển, tỷ lệ người dân sử dụng Internet cao, đặc biệt tại các phường trọng điểm như: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí - nơi tập trung đông học sinh, sinh viên và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử.

Các tựa game Roblox, Minecraft và Genshin Impact trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch sôi động kéo theo việc sử dụng Wi-Fi công cộng phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu khi truy cập các nền tảng trực tuyến.

Thực tế cho thấy, các hình thức lừa đảo qua game chủ yếu là giả mạo website, fanpage, ứng dụng để dụ người chơi tải phần mềm độc hại, chuyển tiền đặt cọc hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Đối tượng bị tác động nhiều nhất là trẻ em, học sinh - nhóm người dùng còn hạn chế về kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị điện tử của con em; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet an toàn; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trên mạng; chỉ tải trò chơi, ứng dụng từ nguồn chính thống; không sử dụng các phiên bản “mod”, “hack”, phần mềm không rõ nguồn gốc.

Người dân cần cảnh giác với các chương trình tặng quà, ưu đãi bất thường trong game hoặc trên mạng xã hội; chủ động cài đặt phần mềm bảo mật, ứng dụng kiểm soát dành cho trẻ em để hạn chế rủi ro.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa không chỉ giúp bảo vệ trẻ em, mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.