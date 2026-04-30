Nhật Bản ra mắt Karaoke không nút bấm, dùng AI phân tích khuôn mặt để phát bài "tủ" của người dùng

Theo trang tin PHILE WEB, trong bối cảnh công nghệ đang len sâu vào mọi hình thức giải trí, một mô hình karaoke hoàn toàn mới - nơi người dùng không cần tìm bài hát hay thực hiện bất kỳ thao tác điều khiển nào - đang được thử nghiệm tại Woven City, thành phố công nghệ do Toyota phát triển tại Nhật Bản.

Đây là khu đô thị thử nghiệm, nơi các doanh nghiệp có thể kiểm chứng sản phẩm trong môi trường thực tế với sự tham gia của cư dân. Tại đây, hãng giải trí âm nhạc Daiichikosho đã giới thiệu ý tưởng “karaoke không cần chọn bài”, mở ra một hướng tiếp cận mới cho ngành dịch vụ vốn quen thuộc này.

Thay vì sử dụng thiết bị điều khiển để tìm kiếm bài hát như hiện nay, hệ thống mới hướng đến việc tự động hóa toàn bộ trải nghiệm.

Người dùng không cần suy nghĩ nên hát gì, không mất thời gian bấm chọn, mà có thể cất giọng ngay khi bước vào phòng. Ý tưởng này đang thu hút sự chú ý lớn khi đánh trúng một trong những bất tiện phổ biến nhất của karaoke truyền thống.

Karaoke tự động hoạt động ra sao?

Theo đại diện Daiichikosho, cốt lõi của mô hình này là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Trong các phòng karaoke hiện nay, việc lựa chọn bài hát phụ thuộc hoàn toàn vào người hát thông qua thiết bị điều khiển.

Điều này đôi khi khiến trải nghiệm bị gián đoạn, đặc biệt với những người không quen tìm kiếm hoặc mất thời gian quyết định.

Với “karaoke không cần chọn bài”, hệ thống AI sẽ thay thế vai trò đó bằng cách tự động tạo danh sách phát phù hợp với từng cá nhân. Ngay khi người dùng bước vào phòng, các ca khúc được cho là “đúng gu” sẽ phát ngay lập tức, giúp trải nghiệm trở nên liền mạch hơn.

Điều khiển từ xa "Smart DAM WAO!" có chức năng tự động nhận diện tuổi tác, giới tính và cảm xúc bằng cách chụp ảnh khuôn mặt người dùng, sau đó hiển thị danh sách các bài hát được đề xuất.

Hiện tại, hệ thống karaoke DAM của Daiichikosho đã tích hợp công nghệ “Facearch” – sử dụng camera để nhận diện khuôn mặt, từ đó ước đoán độ tuổi, giới tính và trạng thái cảm xúc nhằm gợi ý bài hát phù hợp.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Trong tương lai, công nghệ này sẽ được mở rộng bằng cách kết hợp thêm nhiều nguồn dữ liệu khác như lịch sử ca hát, sở thích âm nhạc, thói quen sinh hoạt hoặc thậm chí bối cảnh sử dụng.

Khi đó, hệ thống không chỉ dừng ở việc gợi ý bài hát mà còn có thể tự động tinh chỉnh trải nghiệm, chẳng hạn như điều chỉnh tông nhạc phù hợp với giọng hát của từng người. Điều này đặc biệt hữu ích với những người không có nhiều kinh nghiệm sử dụng thiết bị karaoke hoặc không biết cách chỉnh tông.

Một yếu tố quan trọng để hệ thống hoạt động hiệu quả là dữ liệu. Theo Daiichikosho, việc thử nghiệm ngắn hạn tại các cửa hàng riêng lẻ là chưa đủ để xây dựng một mô hình AI hoàn hảo.

Do đó, môi trường như Woven City, nơi có thể tương tác lâu dài với người dùng, đóng vai trò then chốt trong việc thu thập và tối ưu dữ liệu.

Thông qua việc đăng ký nhận diện khuôn mặt hoặc liên kết tài khoản cá nhân, hệ thống sẽ dần “học” thói quen của người dùng, từ đó cải thiện độ chính xác trong việc gợi ý.

Theo thời gian, trải nghiệm karaoke có thể trở nên cá nhân hóa đến mức người dùng gần như không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Một bước tiến mới của ngành karaoke

Sự xuất hiện của “karaoke không cần chọn bài” không chỉ là một cải tiến công nghệ đơn lẻ, mà còn phản ánh xu hướng tự động hóa và cá nhân hóa đang lan rộng trong ngành giải trí.

Khi các thao tác thủ công được loại bỏ, trải nghiệm người dùng trở nên đơn giản hơn, đồng thời mở ra những cách sử dụng hoàn toàn mới.

Bên cạnh mô hình phòng hát thông minh, Daiichikosho còn đang phát triển “Mobility Karaoke” - dịch vụ karaoke trên xe hơi. Trong không gian riêng tư của ô tô, người dùng có thể thoải mái ca hát mà không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn khi di chuyển, hệ thống sẽ ưu tiên điều khiển bằng giọng nói thay vì màn hình.

Một trong những thách thức lớn là việc người lái xe không thể theo dõi lời bài hát như trong các phòng karaoke truyền thống. Để giải quyết vấn đề này, các nhà phát triển đang nghiên cứu những giải pháp mới, chẳng hạn như đọc lời bài hát trước một nhịp để hỗ trợ người hát.

Đây là ví dụ cho thấy karaoke có thể được tái thiết kế để phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau, thay vì chỉ giới hạn trong không gian phòng kín.

Ngoài yếu tố giải trí, karaoke còn mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Việc hát và theo dõi lời bài hát giúp kích thích hoạt động não bộ, cải thiện khả năng hô hấp và hỗ trợ chức năng cơ miệng.

Chính vì vậy, karaoke đã được đưa vào sử dụng tại nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Nhật Bản như một hình thức trị liệu nhẹ nhàng.

Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, những lợi ích này có thể được mở rộng đến nhiều nhóm người dùng hơn, từ người lớn tuổi đến giới trẻ. Khi trải nghiệm được đơn giản hóa, rào cản tiếp cận cũng giảm xuống, giúp karaoke trở thành một hoạt động dễ tiếp cận và phổ biến hơn.

Theo khảo sát tại sự kiện KAKEZAN2026, “karaoke không cần chọn bài” là một trong những dự án nhận được đánh giá cao từ khách tham quan. Điều này cho thấy tiềm năng thương mại của mô hình là không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và cá nhân hóa.

Trong tương lai, nếu quá trình thử nghiệm thành công, không loại trừ khả năng các phòng karaoke sẽ được “nâng cấp” theo hướng tự động hóa hoàn toàn. Khi đó, trải nghiệm quen thuộc có thể thay đổi đáng kể: không cần chọn bài, không cần chờ đợi, người dùng chỉ cần bước vào phòng và cất giọng hát.

*Nguồn: PHILE WEB