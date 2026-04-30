Nguy cơ nhiều người dùng Viettel bị khóa SIM

Nhiều thuê bao di động đang có tâm lý chủ quan khi nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực thông tin. Tuy nhiên, theo Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 15.4.2026, việc “lơ” các cảnh báo này và không thực hiện xác thực thông tin khiến SIM bị khóa, thậm chí bị thu hồi sau thời gian quy định.

Theo Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 15.4.2026, việc “lơ” các cảnh báo này và không thực hiện xác thực thông tin khiến SIM bị khóa, thậm chí bị thu hồi sau thời gian quy định.

Nhận được tin nhắn SMS này, cần thực hiện cập nhật thông tin SIM ngay

Thời gian gần đây, hàng loạt người dùng nhận được tin nhắn từ nhà mạng với nội dung yêu cầu kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao. Nội dung thường cảnh báo rõ: nếu không thực hiện, số điện thoại sẽ bị chặn một chiều, sau đó là hai chiều.

Theo các nhà mạng, các tin nhắn gửi tới thuê bao nêu rõ tình trạng thông tin “có thể chưa chính xác” và yêu cầu người dùng nhanh chóng xác thực lại qua ứng dụng chính thức hoặc tại điểm giao dịch.

Hiện nay, Viettel đã gửi các tin nhắn SMS thông báo tới các thuê bao , với một số dạng như sau :

[TB] Thue bao của Quy khach duoc xac nhan KHONG CHINH CHU. Thue bao se bi khoa chieu goi, SMS tu 01/05/2026 neu khong cap nhat dung thong tin (Thong tu 08/2026/TT-BKHCN). Thuc hien ngay tai: https://viettel.vn/Chuanhoa hoac den diem giao dich Viettel gan nhat. Hoan thanh dung han duoc tang 50.000d (cong ngay hom sau). Ho tro: 198 (mienphi).

Tính từ thời điểm Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15.4, 15 ngày sau khi nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng phải cập nhật và xác thực thông tin theo quy định. Như vậy nhóm khách hàng đầu tiên có nguy cơ bị khóa SIM vào ngày 01/05/2026.

Để chắc chắn nhất về việc thông tin đã chuẩn chưa, người dùng nên soạn TTT B Số CCCD hoặc CMND gửi 1414 để đối chiếu thông tin. Nếu có sự khác biệt thì phải làm thủ tục để xác thực thông tin qua App VNeID, My Viettel hoặc ra cửa hàng Viettel nhờ nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

Nếu không xác thực SIM, người dùng đối mặt hàng loạt rủi ro

Nếu không cập nhật thông tin, người dùng đối mặt từ nguy cơ gián đoạn liên lạc, mất số điện thoại đến các rủi ro bảo mật, việc không xác thực thuê bao có thể kéo theo nhiều hệ lụy.

Nguy cơ gián đoạn liên lạc

Thuê bao chưa xác thực có thể bị chặn một chiều, sau đó hai chiều nếu không cập nhật kịp thời, gây gián đoạn liên lạc.

Nguy cơ bị thu hồi số

Nếu tiếp tục không xác thực, SIM có thể bị thu hồi, đồng nghĩa mất số điện thoại đã sử dụng lâu năm.

Rủi ro bảo mật thông tin

Thông tin không chính xác tạo kẽ hở khiến số điện thoại dễ bị lợi dụng, ảnh hưởng đến an toàn cá nhân.

Nguy cơ liên quan đến lừa đảo

Thuê bao chưa xác thực gây khó khăn cho việc truy vết, góp phần làm gia tăng cuộc gọi rác, tin nhắn rác và lừa đảo.

Ảnh hưởng đến dịch vụ số

Ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ công… đều gắn với số điện thoại. Khi SIM bị gián đoạn hoặc thu hồi, người dùng có thể mất quyền truy cập hoặc gặp khó khăn khi giao dịch.

Rủi ro với SIM không chính chủ

Khó chứng minh quyền sử dụng khi có tranh chấp. Theo quy định, chủ thuê bao phải chịu trách nhiệm với số đã đăng ký, nên SIM không chính chủ tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Có thể xác thực thuê bao trên ứng dụng MyViettel

Cách xác thực thuê bao trên MyViettel

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng MyViettel trên điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng My Viettel, đăng nhập bằng số điện thoại Viettel đang sử dụng. Tại giao diện chính:

- Đối với thuê bao đăng ký SIM di động bằng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số: Chọn mục “Xác thực thông tin thuê bao”.

- Đối với khách hàng trả trước đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel: Chọn chức năng “Chuẩn hóa thông tin”.

Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ CCCD và ảnh chân dung.

Bước 4: Thực hiện quét chip trên CCCD.

Bước 5: Kiểm tra thông tin và đối chiếu thông tin với CCCD.

Bước 6: Xem thông tin hợp đồng và ký điện tử.

Bước 7: Xác nhận OTP.

Bước 8: Thông báo cập nhật giấy tờ thành công.