"Ngày Đôi" đang định hình hành vi đặt dịch vụ du lịch của du khách Việt và khu vực

Theo Traveloka, hành vi đặt dịch vụ du lịch đang có sự chuyển dịch rõ rệt, du khách không còn đặt theo cảm hứng, mà ngày càng chủ động lựa chọn thời điểm, đặc biệt vào các Ngày Đôi, để tối ưu chi phí và trải nghiệm. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các chiến dịch thương mại điện tử như 11.11, và đang lan rộng ra các Ngày Đôi hàng tháng. Điều này phản ánh một sự thay đổi sâu hơn trong hành vi tiêu dùng, đó là du lịch ngày càng được tiếp cận giống như một quyết định mua sắm có tính toán, dựa trên thời điểm và giá trị nhận được.

Dữ liệu củng cố xu hướng

Xu hướng này tăng tốc mạnh mẽ vào cuối năm 2025, khi người tiêu dùng Việt Nam liên tục truy cập nền tảng trong các dịp “Ngày đôi”, góp phần thúc đẩy lưu lượng truy cập tăng 49%.

Nắm bắt sự chuyển dịch này, Traveloka đã tối ưu lịch khuyến mại năm 2026 bằng cách gia tăng tần suất các đợt ưu đãi ngay từ quý I. Người dùng nhanh chóng hưởng ứng, với giá trị giao dịch tại các thị trường Singapore, Thái Lan và Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 70%, cho thấy quy mô đáng kể của thói quen tiêu dùng mới.

“Người dùng của chúng tôi cho thấy họ có xu hướng lên kế hoạch du lịch xoay quanh những mốc ngày số đẹp, và chúng tôi mong muốn đồng hành cùng họ vào những thời điểm đó. Việc điều chỉnh lịch marketing phù hợp với hành vi này không chỉ giúp đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng mà còn mang lại giá trị thiết thực cho họ”, ông Alex Jung, Giám đốc Marketing của Traveloka chia sẻ.

Chân dung du khách Việt: Lên ngôi xu hướng biển và khu vực

Dữ liệu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo mùa rõ nét của người dùng Việt:

Làn sóng sau Tết: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu tăng mạnh đối với các điểm đến Đông Bắc Á, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu.

Bùng nổ du lịch biển nội địa: Với du lịch trong nước, người Việt tập trung vào các điểm đến ven biển cao cấp. Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 200% so với cùng kỳ năm trước, nhờ xu hướng tận dụng các dịp “Ngày Đôi” để nâng cấp trải nghiệm lưu trú.

Làn sóng cao điểm tiếp theo: 5.5 EPIC Sale

Tiếp nối đà tăng trưởng này, Traveloka triển khai chương trình 5.5 EPIC Sale từ ngày 4/5/2026 đến 8/5/2026, được định vị là “khung giờ vàng” đặt dịch vụ cho mùa cao điểm hè, với nhiều ưu đãi hấp dẫn: Ưu đãi sâu: Giảm đến 50% cho khách sạn và hoạt động du lịch; Flash Sale: Khung giờ vàng mỗi ngày từ 11:00–13:00 và 20:00–22:00; Dễ tiếp cận: Vé máy bay từ 999.000 đồng và ưu đãi “Mua 1 tặng 1” cho dịch vụ lưu trú.

Bằng cách tập trung ưu đãi vào ngày 5.5, Traveloka góp phần rút ngắn quá trình ra quyết định của người tiêu dùng đối với các hành trình cao điểm mùa hè, bao gồm du lịch biển trong nước và các chuyến đi đường dài tới Mỹ và Australia. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể săn mã giảm giá xuyên suốt cả ngày, bao gồm ưu đãi theo từng sản phẩm, combo khách sạn & hoạt động, ưu đãi đặt vé nhóm, cùng các chương trình hợp tác với ngân hàng và đối tác.

“Ngày Đôi” không còn đơn thuần là một kỳ vọng của người tiêu dùng, mà đã trở thành một xu hướng hành vi, định hình hình ảnh “du khách Việt thông thái”. Trong bối cảnh tiếp tục tái định nghĩa lịch khuyến mại trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Traveloka đang củng cố vị thế là nền tảng được lựa chọn hàng đầu cho những ai tin rằng, trong du lịch cũng như trong cuộc sống, thời điểm là yếu tố quyết định.