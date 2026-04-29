Theo Sơn Trần | 29-04-2026 - 17:44 PM | Kinh tế số

Gần đây, nhiều người nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội” qua website giả mạo Dịch vụ công. Khi nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Cụ thể, thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội” qua website giả mạo. Thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm "phạt nguội" chưa xử lý và yêu cầu người dùng truy cập vào đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để kiểm tra và nộp phạt. Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo lòng tin.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo- Ảnh 1.

Khi người dùng truy cập website trên sẽ thấy thông báo vi phạm lỗi: "Chúng tôi thông báo bạn đã vi phạm luật giao thông và bị phạt số tiền 50.000 VND do đỗ xe gây cản trở. Vui lòng thanh toán khoản phạt này sớm để tránh phát sinh thêm chi phí. Để thanh toán, vui lòng làm theo hướng dẫn...".

Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo- Ảnh 2.

Hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: " www.csgt.vn " hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

