Chuyển khoản thành công 51 triệu đồng rồi xin nhận lại nhưng không được: Công an mời một người đàn ông lên làm việc
Một người đàn ông chuyển nhầm 51 triệu đồng nhưng người nhận lo sợ lừa đảo nên chưa dám trả, đến khi Công an xác minh, hướng dẫn thì số tiền đã được hoàn trả đầy đủ.
Ngày 23/4, Công an xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời hỗ trợ anh Nguyễn Sơn Trà, trú tại thôn 7, xã Đạ Huoai 3 hoàn tất thủ tục chuyển trả số tiền 51 triệu đồng cho anh Đoàn Công Thịnh, trú tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng do chuyển khoản nhầm.
Trước đó, anh Đoàn Công Thịnh sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch nhưng đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Sơn Trà. Sau khi phát hiện, anh Thịnh đã nhiều lần liên hệ để xin nhận lại số tiền. Tuy nhiên, do lo ngại các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, anh Trà chưa dám thực hiện giao dịch hoàn trả.
Trên cơ sở đó, Công an xã Đạ Huoai 3 đã tiến hành xác minh thông tin, làm việc với các bên liên quan; đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ nội dung vụ việc và hướng dẫn quy trình xử lý theo đúng quy định. Qua đó, anh Nguyễn Sơn Trà đã hiểu rõ sự việc và tự nguyện phối hợp chuyển trả đầy đủ số tiền 51.000.000 đồng cho anh Đoàn Công Thịnh.
Sau khi nhận lại tài sản, anh Đoàn Công Thịnh đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Đạ Huoai 3 và anh Nguyễn Sơn Trà, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm hỗ trợ của lực lượng Công an cũng như nghĩa cử trung thực của người dân.
Sự việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong hỗ trợ Nhân dân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch tài chính, chủ động liên hệ cơ quan chức năng khi phát sinh các tình huống liên quan để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật.
