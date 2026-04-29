Chiến lược linh hoạt, ưu tiên số hoá và dự báo thông minh giúp doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng và tái đầu tư nguồn vốn vào tăng trưởng

Báo cáo Chỉ số Vốn lưu động 2025–2026 dành cho Doanh nghiệp Tăng trưởng của Visa (Visa Growth Corporates Working Capital Index – WCI) vừa được công bố cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp tại châu Á – Thái Bình Dương và các công cụ tài chính hiện có trên thị trường.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, lãi suất và áp lực thanh khoản, các Doanh nghiệp đang tăng trưởng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (quy mô vừa với doanh thu hàng năm từ 50 triệu USD đến 1 tỷ USD) coi việc quản lý dòng tiền hiệu quả là thiết yếu, trong đó vốn lưu động trở thành một công cụ chiến lược giúp thúc đẩy tăng trưởng và khả năng phục hồi. Tuy nhiên, gần một nửa số doanh nghiệp tiềm năng trong khu vực vẫn chưa sử dụng bất kỳ giải pháp vốn lưu động, dù nhu cầu tiếp cận nguồn vốn linh hoạt ngày càng tăng.

Visa đã xác định ba chủ đề chính từ báo cáo WCI liên quan đến các doanh nghiệp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương:

Sự thiếu đồng bộ giữa các Sản phẩm Tài chính và Nhu cầu vận hành

Các doanh nghiệp quy mô vừa ở châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý dòng tiền, bao gồm chu kỳ thu tiền kéo dài, tình trạng thanh toán chậm gia tăng và áp lực lớn trong việc chuyển tiền xuyên biên giới. Tuy nhiên, nhiều giải pháp tài chính hiện nay vẫn chưa theo kịp, còn khá cứng nhắc và không phù hợp với thực tế vận hành của doanh nghiệp trong một thị trường đa dạng và thay đổi nhanh.

Khoảng cách giữa cách các sản phẩm tài chính truyền thống được thiết kế và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đang ngày càng rõ rệt. Điều này khiến các giám đốc tài chính (CFO) ngày càng ưu tiên những giải pháp nhanh hơn, linh hoạt hơn và được số hóa – giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kịp thời, đúng với tốc độ vận hành kinh doanh.

Số liệu nổi bật:

47% doanh nghiệp chưa sử dụng công cụ vốn lưu động do chưa phù hợp với mô hình vận hành.

41% mong muốn các công cụ số đơn giản hơn để quản lý tín dụng và tài khoản, và 38% cần các giải pháp tài trợ linh hoạt theo chu kỳ dòng tiền.

Các tổ chức tài chính xây dựng sản phẩm dựa trên chu kỳ kinh doanh thực tế, đồng thời cải tiến quy trình thẩm định, tốc độ phê duyệt và mức độ linh hoạt, sẽ có lợi thế hơn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của các doanh nghiệp tăng trưởng.

Vốn lưu động – Đòn bẩy tăng trưởng chiến lược

Trong khi nhiều doanh nghiệp thiếu công cụ phù hợp, đội ngũ tài chính hàng đầu tại châu Á – Thái Bình Dương đang coi vốn lưu động là một đòn bẩy chiến lược thay vì là giải pháp tình thế, tận dụng các hình thức như thanh toán sớm cho nhà cung cấp, thẻ ảo và tài trợ linh hoạt để tăng cường tính thanh khoản và phản ứng nhanh hơn trước cơ hội thị trường. Nhờ đó, thẻ thanh toán đang dần chuyển từ công cụ giao dịch đơn thuần trở thành một công cụ quản lý vốn lưu động hiệu quả.

Số liệu đáng chú ý:

Thanh toán chậm từ khách hàng có thể gây tổn thất cho doanh nghiệp trung bình khoảng 15,7 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sử dụng thanh toán bằng thẻ để đẩy nhanh việc thu hồi nợ đã giảm khoảng 10% tổn thất do thanh toán chậm.

Các doanh nghiệp áp dụng giải pháp vốn lưu động ghi nhận lợi ích tài chính trung bình khoảng 17,7 triệu USD mỗi năm, tương đương với mức tăng 4,3% doanh thu.

9% doanh nghiệp đã sử dụng các giải pháp vốn lưu động để tài trợ cho sự tăng trưởng ngoài kế hoạch, tăng so với mức 5,6% trong giai đoạn 2024-2025.

Bằng cách cải thiện khả năng theo dõi dòng tiền và tăng tốc thu hồi công nợ, các doanh nghiệp này có thể giải phóng thêm nguồn vốn ngay trong chu kỳ vận hành. Điều này giúp quản lý thanh khoản không chỉ là hoạt động hỗ trợ, mà trở thành một lợi thế cạnh tranh trực tiếp, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Kỳ vọng thay đổi đối với ngân hàng và tổ chức tài chính

Trên toàn cầu, các CFO đều ưu tiên khả năng tiếp cận nguồn vốn nhanh, theo nhu cầu và công cụ quản lý tín dụng số hóa đơn giản. Tuy nhiên, nhu cầu này đặc biệt rõ nét tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi doanh nghiệp hoạt động trong môi trường biến động nhanh và nhiều rủi ro.

Các thông tin chính

61% Doanh nghiệp đang tăng trưởng tại châu Á – Thái Bình Dương hiện đã ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc học máy (machine learning) để tối ưu hóa vốn lưu động, bao gồm dự báo, chấm điểm rủi ro và phê duyệt tự động.

Các CFO kỳ vọng khả năng tiếp cận thanh khoản nhanh, linh hoạt thông qua các giải pháp số như thẻ ảo, phê duyệt tự động, nền tảng tài chính số, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh.

Các lãnh đạo tài chính ưu tiên hợp tác với những ngân hàng có chuyên môn theo từng ngành, đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng am hiểu chu kỳ kinh doanh, có mối quan hệ với nhà cung cấp và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp.

Những xu hướng này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách các CFO kỳ vọng tiếp cận và quản lý thanh khoản. Khi nhu cầu về giải pháp tài chính nhanh hơn, linh hoạt hơn và được số hóa ngày càng gia tăng, ngân hàng và tổ chức tài chính cần vượt ra khỏi các sản phẩm thông thường, thay vào đó tích hợp công nghệ như AI, tối ưu quy trình phê duyệt và kết hợp năng lực số với hiểu biết chuyên sâu theo ngành để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng đang thay đổi của doanh nghiệp trong khu vực.

"CFO trên khắp châu Á – Thái Bình Dương tìm kiếm những công cụ linh hoạt, đặc thù cho từng lĩnh vực và phù hợp với thực tế vận hành của họ," bà Chavi Jafa, Giám đốc Giải pháp Thương mại và Dòng tiền, châu Á – Thái Bình Dương của Visa cho biết. "Thông qua báo cáo, những chiến lược linh hoạt, ưu tiên số hoá và dự báo thông minh đang giúp các doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng và tái đầu tư nguồn vốn vào tăng trưởng. Tại Visa, chúng tôi hợp tác cùng các đối tác trong toàn hệ sinh thái để cung cấp bộ giải pháp thương mại được thiết kế riêng, ưu tiên số hóa – như thẻ ảo tích hợp vào hệ thống ERP và các nền tảng hỗ trợ số – nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu vốn lưu động, đẩy nhanh quy trình phê duyệt và biến thanh khoản thành đòn bẩy tăng trưởng chiến lược”.