Giữ kẻ thù ở thật gần: Google rót 40 tỷ USD vào Anthropic, đối thủ đang khiến nhân viên Google rời bỏ Gemini

Trong một động thái khiến giới công nghệ ngạc nhiên, Google vừa công bố kế hoạch đầu tư tới 40 tỷ USD vào Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc đua AI, với 10 tỷ USD được rót ngay lập tức dựa trên định giá 350 tỷ USD của Anthropic, và 30 tỷ USD tiếp theo sẽ đến nếu startup này đạt được các mục tiêu hiệu suất nhất định.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là việc Google lại rót tiền vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chính mình. Hiện tại Claude đang cạnh tranh gay gắt với Gemini trên thị trường chatbot AI, thậm chí Bloomberg tiết lộ rằng bên trong Google cũng đang có lo ngại về việc tụt hậu so với Anthropic trong một số lĩnh vực cụ thể.

Nỗi lo từ bên trong

Lý do khiến Google lo lắng nằm ở Claude Code, công cụ lập trình AI của Anthropic đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các developer. Xu hướng "vibe coding" đang lan rộng, trong đó AI xử lý phần lớn công việc xây dựng phần mềm thay cho lập trình viên. Ngay cả bên trong Google, nhiều nhân viên đang chuyển sang sử dụng Claude Code thay vì các công cụ nội bộ dựa trên Gemini.

Tuy nhiên, thay vì chỉ cạnh tranh trực diện, Google đang áp dụng chiến lược khác. Bằng cách trở thành nhà cung cấp hạ tầng chính cho Anthropic, Google đảm bảo rằng dù Claude hay Gemini thắng trong cuộc đua AI, họ vẫn là người kiếm lợi nhuận từ cơ sở hạ tầng đằng sau.

Cuộc đua AI ngày càng được định nghĩa bởi quyền truy cập vào sức mạnh tính toán cần thiết để huấn luyện và triển khai các hệ thống này. OpenAI đã dịch chuyển mạnh mẽ để đảm bảo năng lực đó thông qua mạng lưới các thỏa thuận hàng trăm tỷ USD với các nhà cung cấp đám mây, nhà cung cấp chip và năng lượng. Anthropic cũng không phải ngoại lệ khi đang nỗ lực đảm bảo điều đó.

Vài tuần vừa qua, Anthropic đã phải đối mặt với nhiều khiếu nại về giới hạn sử dụng Claude thấp đến bất thường và để đáp lại, công ty đang gia tăng hàng loạt thỏa thuận hạ tầng. Công ty đã tăng trưởng với tốc độ chóng mặt trong năm vừa qua, doanh thu nhảy vọt từ 9 tỷ USD vào cuối năm ngoái lên hơn 30 tỷ USD trong tháng này, và dễ hiểu vì sao hạ tầng của họ lại chịu nhiều áp lực.

Đầu tháng này, Anthropic ký thỏa thuận với nhà cung cấp điện toán đám mây CoreWeave để có năng lực trung tâm dữ liệu. Tuần này, công ty cũng đảm bảo thêm khoản đầu tư 25 tỷ USD từ Amazon, là một phần của thỏa thuận rộng lớn theo đó Anthropic dự kiến chi tới 100 tỷ USD để có khoảng 5 gigawatt năng lực tính toán theo thời gian.

Mối quan hệ phức tạp

Mặc dù Google là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực mô hình AI, nhưng công ty cũng là nhà cung cấp hạ tầng chủ chốt cho Anthropic. Anthropic phụ thuộc rất nhiều vào Google Cloud cho chip và hạ tầng, bao gồm quyền truy cập vào các đơn vị xử lý tensor của Google (TPU), là chip chuyên dụng được thiết kế cho khối lượng công việc AI và được coi là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho bộ xử lý được săn đón của NVIDIA.

Đầu tháng này, Anthropic công bố quan hệ đối tác với Google và nhà sản xuất chip Broadcom, công ty thiết kế chip AI tùy chỉnh cho Google, để truy cập nhiều gigawatt năng lực tính toán dựa trên TPU bắt đầu từ năm 2027. Một hồ sơ chứng khoán của Broadcom sau đó đưa con số đó là 3,5 gigawatt.

Khoản đầu tư mới của Google mở rộng thỏa thuận đó, với Google Cloud hiện cung cấp thêm 5 gigawatt năng lực trong năm năm tới, với khả năng mở rộng hơn nữa.

Thỏa thuận này cũng đảm bảo Google tiếp tục có quyền truy cập vào mô hình Mythos mạnh nhất của Anthropic. Anthropic cho biết Mythos là mô hình mạnh nhất của công ty cho đến nay và có ứng dụng an ninh mạng quan trọng. Do khả năng lạm dụng tiềm ẩn, Anthropic đã hạn chế quyền truy cập rộng hơn trong khi làm việc với các tổ chức được chọn để đánh giá và giải quyết những rủi ro đó, mặc dù mô hình đã rơi vào tay những người không được phép.

Định giá của Anthropic đứng ở mức 350 tỷ USD vào tháng 2, các nhà đầu tư kể từ đó háo hức muốn hỗ trợ công ty ở mức 800 tỷ USD hoặc hơn theo Bloomberg. Công ty cũng được cho là đang xem xét IPO sớm nhất vào tháng 10.

Động thái 40 tỷ USD này cho thấy Google đang tham gia cuộc đua đường dài. Ngay cả khi Gemini và Claude cạnh tranh để giành sự chú ý của bạn, Google vẫn thắng nếu một trong hai thành công trên các máy chủ của họ. Đối với Anthropic, công ty được thành lập bởi các giám đốc điều hành cũ của OpenAI chỉ vài năm trước, mức độ hỗ trợ này cung cấp không gian thở cần thiết để đối đầu với những cái tên lớn nhất trong ngành công nghệ.