Grab cập nhật chương trình đặc quyền GrabBenefits

Linh Lê | 29-04-2026 - 09:47 AM | Kinh tế số

Grab cập nhật chương trình đặc quyền GrabBenefits

Từ tháng 05/2026, Grab sẽ cập nhật chương trình đặc quyền GrabBenefits, cung cấp quyền lợi và ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khắp cả nước.

Trong thông cáo mới đây, Grab cho biết GrabBenefits phiên bản mới được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của các tài xế, hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm, giúp tối ưu thu nhập và tiếp thêm động lực để tài xế yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

Tùy theo hiệu quả hoạt động từng tháng của đối tác, quyền lợi GrabBenefits sẽ bao gồm:

Thưởng doanh thu: tài xế 2 bánh hạng bạch kim có thể nhận thưởng 4% doanh thu mỗi tháng và hạng vàng sẽ được thưởng 1% doanh thu mỗi tháng.

Trong khi đó, tuỳ thuộc vào khu vực hoạt động, tài xế GrabCar (cả xe điện và xe xăng) hạng bạch kim có thể nhận thưởng lên đến 3% doanh thu, hạng vàng có thể nhận thưởng lên đến 1% doanh thu mỗi tháng.

Đặc quyền “nổ đơn” và tham gia Giờ vàng dành riêng cho tài xế 2 bánh hạng bạch kim & vàng, tăng cơ hội có đơn liên tục, giảm thời gian chờ cuốc và tối ưu thời gian hoạt động.

Thêm lượt sử dụng tính năng Điểm đến yêu thích: tài xế 2 bánh hạng bạch kim có 4 lượt/ngày, tài xế 2 bánh hạng vàng có 3 lượt/ngày để tự do chọn lộ trình về nhà hoặc khu vực lái xe mong muốn để thuận tiện lái xe.

Bên cạnh những quyền lợi này, tài xế xếp hạng trong GrabBenefits sẽ được ưu tiên trải nghiệm những sản phẩm, tính năng mới nhất từ Grab, cùng ưu đãi khác như ưu đãi sạc xe điện, bảo dưỡng xe, vệ sinh xe, ưu đãi các dòng dầu nhớt chuyên dụng… để giảm thiểu chi phí vận hành và hoạt động hiệu quả hơn.

Từ tháng 6/2026, GrabBenefits sẽ tiếp tục bổ sung ưu đãi mới hỗ trợ tài xế giảm chi phí vận hành, tăng thu nhập và hoạt động hiệu quả hơn.

Linh Lê

