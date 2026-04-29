EU yêu cầu Google mở cửa hệ điều hành Android cho các đối thủ AI

Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), các biện pháp đề xuất được thiết kế nhằm đảm bảo những dịch vụ AI từ đối thủ cạnh tranh với Google có thể tương tác hiệu quả với hệ ứng dụng trên thiết bị Android. Cơ quan này nhấn mạnh rằng các đề xuất sẽ mang lại nhiều lựa chọn về dịch vụ AI hơn cho người dùng Android trên toàn EU.

Tuy nhiên, phía Google cho rằng biện pháp can thiệp của EU có nguy cơ làm tăng chi phí một cách không cần thiết. Đồng thời, Google cảnh báo các biện pháp của EU có thể làm suy yếu các rào chắn bảo vệ quyền riêng tư và an ninh quan trọng đối với người dùng châu Âu.

Yêu cầu mới nhất của EU đối với Google nằm trong khuôn khổ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), trong đó buộc các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới phải mở cửa cạnh tranh nhằm tăng lựa chọn cho người tiêu dùng và hạn chế hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường. Đây cũng là một phần trong các kết luận sơ bộ của EU từ một quy trình được khởi xướng vào tháng 1/2026.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ DMA cùng Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, với cáo buộc khối này đang nhắm mục tiêu một cách bất công vào các doanh nghiệp Mỹ.

Hiện tại, quy trình liên quan đến Google chưa phải là một cuộc điều tra chính thức có thể dẫn đến hình phạt ngay lập tức. Mặc dù vậy, nếu giới chức EU đánh giá Google chưa đủ hợp tác, họ có thể đưa ra kết luận Google không tuân thủ quy định trong tương lai. Theo quy định của DMA, mức phạt cho các vi phạm có thể lên tới 10% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp.

Trên thực tế, Google hiện đang là đối tượng của một số cuộc điều tra chính thức khác theo khuôn khổ DMA. Vào tháng 9/2025, tập đoàn này cũng từng phải nhận án phạt khổng lồ lên tới 2,95 tỷ euro (khoảng 3,45 tỷ USD) trong một vụ kiện chống độc quyền của EU được khởi xướng từ trước khi các đạo luật kỹ thuật số mới có hiệu lực.