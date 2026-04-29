Google khởi công siêu trung tâm AI bên ngoài nước Mỹ

Theo Hoàng Châu | 29-04-2026 - 09:11 AM | Kinh tế số

Google khởi công trung tâm AI lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Ấn Độ, thuộc dự án đầu tư 15 tỷ USD nhằm mở rộng hạ tầng số và tăng năng lực xử lý dữ liệu toàn cầu.

Ngày 28/4, "ông lớn" công nghệ Google đã tổ chức lễ khởi công trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất của công ty bên ngoài nước Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hạ tầng số tại Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Google cam kết đầu tư 15 tỷ USD trong vòng 5 năm để xây dựng tổ hợp quy mô lớn tại Visakhapatnam – thành phố cảng ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ). Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch phụ trách hạ tầng toàn cầu của Google, ông Bikash Koley cho biết đây là “cột mốc cụ thể đầu tiên trong cam kết lớn nhất của Google đối với tương lai số của Ấn Độ”. 

Theo ông, dự án trị giá 15 tỷ USD này nhằm xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, với trọng tâm là khu trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ trong kỷ nguyên AI, phục vụ các dịch vụ như Gemini và Google Search.

Quan chức phụ trách công nghệ thông tin bang Andhra Pradesh, ông Nara Lokesh kỳ vọng dự án sẽ góp phần xây dựng bang Andhra Pradesh trở thành trung tâm AI và công nghệ sâu (deep tech) hàng đầu Ấn Độ. Theo ông Koley, việc phát triển bang Andhra Pradesh thành cửa ngõ cáp ngầm quốc tế sẽ giúp đa dạng hóa các điểm kết nối hiện có tại Mumbai và Chennai, qua đó tăng cường năng lực của hạ tầng số quốc gia và củng cố an ninh kinh tế.

Bang Andhra Pradesh hiện cũng được định hướng trở thành điểm cập bờ của các tuyến cáp quang biển kết nối Ấn Độ với Singapore. Bên cạnh đó, các tuyến cáp quang chiến lược mới sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa Ấn Độ và phần còn lại của thế giới.

Trên phạm vi toàn cầu, các trung tâm dữ liệu đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ nhu cầu lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ và vận hành các công cụ AI tiêu tốn nhiều năng lượng. Ông Koley nhấn mạnh: “Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Ấn Độ, bang Andhra Pradesh và cả Google”.

VTV

