Thách thức với CEO sắp tới của Apple

Chân dung tân CEO của Apple, ông John Ternus - Ảnh: NEW YORK TIMES

John Ternus, người được xem là CEO tương lai của Apple Inc. và từng là nhân viên lâu năm của công ty, dự kiến sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành vào tháng 9, kế nhiệm Tim Cook.

Trong 15 năm lãnh đạo sau khi Steve Jobs qua đời, Tim Cook đã đưa Apple trở thành một tập đoàn công nghệ khổng lồ với giá trị khoảng 4 nghìn tỷ USD. Điều này là một thách thức lớn buộc ông Ternus phải bước ra khỏi vùng an toàn. Bên cạnh việc tìm cách giúp Apple duy trì khả năng cạnh tranh trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, ông còn cần phải giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng và mối quan hệ với chính trị gia Mỹ.

Ở tuổi 50, ông Ternus đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình tại Apple. Ông gia nhập công ty cách đây 25 năm và đã dành 5 năm qua để giám sát công nghệ nền tảng của iPhone, iPad và Mac. Điều đó khiến ông trở thành ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Tim Cook và được ca ngợi là "người không còn nghi ngờ gì nữa, người phù hợp nhất để dẫn dắt Apple tiến vào tương lai".

Ông Ternus đã tham gia phát triển một số sản phẩm chủ lực của Apple dưới thời ông Cook, bao gồm Apple Watch, AirPods và Apple Vision Pro. Ông cũng tham gia vào dự án MacBook Neo - một trong những sản phẩm mang tính đột phá nhất mà Apple đã ra mắt trong thời gian gần đây, theo nhận định của Ben Wood, nhà phân tích tại CCS Insight.

Ông Wood cho biết sự chú ý tại WWDC sẽ tập trung vào chiến lược AI của CEO mới và những bước đi tiếp theo của công ty sau khi hợp tác với Google hồi đầu năm nay để giúp trợ lý ảo Siri của iPhone trở nên linh hoạt và có khả năng giao tiếp tốt hơn.

Sự thay đổi này cũng đến vào thời điểm then chốt đối với công ty, khi Tim Cook dẫn dắt Apple trải qua thời kỳ thịnh vượng nhờ iPhone, thế nhưng công ty lại tụt hậu trong cuộc đua trí AI. Hiện tại, Apple đã gặp khó khăn trong nỗ lực cung cấp các tính năng mới được xây dựng trên nền tảng AI như đã hứa vào hai năm trước.

Theo nhà phân tích Thomas Husson của Forrester Research, thách thức đối với CEO mới là việc “đảm bảo Apple có thể khai thác AI như một giao diện người dùng mới và tái tạo lại sự tương tác giữa con người và máy móc”.

Việc chế tạo một thiết bị phù hợp với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng khi công nghệ đang trải qua bước ngoặt lớn nhất kể từ khi Steve Jobs ra mắt chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007. Đó là lý do tại sao một số nhà phân tích tin rằng hội đồng quản trị của Apple coi kinh nghiệm về phần cứng của Ternus là một lợi thế quan trọng khi họ cố gắng phát triển một thiết bị hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, thiết bị có thể thay thế iPhone trở thành sản phẩm bán chạy nhất của hãng.

Trong thông báo của Apple, tân CEO tương lai cho biết ông "rất vinh dự được đảm nhận vai trò này và hứa sẽ lãnh đạo dựa trên những giá trị và tầm nhìn đã định hình nên nơi này trong suốt nửa thế kỷ qua".

Theo: AP