Xây nhà máy bán dẫn công nghệ cao lớn nhất thế giới tại Việt Nam, đại bàng Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm điều này

Sáng 24/4, tại thành phố Incheon, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Amkor.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lee Jin An, Tổng Giám đốc Tập đoàn Amkor; ông Kim Sung Hoon, Tổng Giám đốc Amkor Việt Nam, cùng lãnh đạo điều hành, sản xuất, môi trường - an toàn - logistics, hành chính nhân sự và phát triển R&D của Tập đoàn.

Amkor là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử bán dẫn. Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu, nhất là trong bối cảnh các quốc gia, địa phương và doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng, mở rộng mạng lưới sản xuất theo hướng an toàn, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Tại Bắc Ninh, nhà máy bán dẫn đầu tiên của Amkor tại Việt Nam được khánh thành vào tháng 10 năm 2023 với vốn đầu tư ban đầu 529 triệu USD. Đến tháng 7 năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,6 tỷ USD. Việc tăng vốn nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu cho thấy niềm tin của Tập đoàn đối với môi trường đầu tư, hạ tầng công nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và triển vọng phát triển lâu dài tại Bắc Ninh.

Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2021 với việc xây dựng nhà máy hiện đại, đồng bộ tại KCN Yên Phong 2C, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động trong và ngoài nước, trong đó lao động trong nước thu nhập bình quân đạt 12,2 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước 5,75 triệu USD.

Đáng chú ý, nhà máy bán dẫn công nghệ cao tại Bắc Ninh là nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Amkor (Hàn Quốc) trên toàn cầu. Lý do Tập đoàn Amkor lựa chọn KCN Yên Phong 2C xây dựng nhà máy là do tỉnh Bắc Ninh có môi trường đầu tư tốt, cơ sở hạ tầng, mạng lưới vận hành liên quan đến điện, nước, thông tin liên lạc đồng bộ, cùng những điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng nhân tài, nguồn nhân lực trình độ kỹ thuật cao, nhất là sự hỗ trợ tích cực từ phía lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, địa phương sở tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lee Jin An, Tổng Giám đốc Tập đoàn Amkor cho biết, dự án của Amkor tại Việt Nam đang vận hành ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn.

Ông đánh giá cao môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và sự đồng hành của tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời khẳng định Amkor sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thái chúc mừng những kết quả đầu tư, kinh doanh tích cực của Tập đoàn Amkor. Ông nhấn mạnh, Bắc Ninh hiện đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghiệp bán dẫn, với vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh, môi trường đầu tư thông thoáng, cùng quyết tâm đồng hành với doanh nghiệp.

Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh có diện tích hơn 4.700 km², dân số trên 3,6 triệu người, nằm trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tỉnh có vị trí kết nối thuận lợi tới sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng, các hành lang kinh tế trọng điểm phía Bắc và trục động lực kinh tế Bắc - Nam. Đây là những lợi thế quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục phát triển thành trung tâm công nghiệp lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và bán dẫn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, trong định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030, công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm. Dự án của Amkor tại Bắc Ninh không chỉ là một dự án đầu tư quy mô lớn, mà còn được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” thu hút các doanh nghiệp phụ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Amkor phát triển sản xuất tại Bắc Ninh; đồng thời mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Bắc Ninh nói riêng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Buổi làm việc tại Incheon tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương của Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trong kết nối, xúc tiến đầu tư chất lượng cao; đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thu hút các dự án công nghệ cao, phát triển công nghiệp bán dẫn, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc.