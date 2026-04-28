DeepSeek ra mắt mô hình AI V4, giảm giá mạnh để cạnh tranh

Theo Mạnh Dương | 28-04-2026 - 11:30 AM | Kinh tế số

DeepSeek ra mắt mô hình AI V4 và giảm giá mạnh, đánh dấu bước đi mới của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ.

DeepSeek ra mắt mô hình AI V4, giảm giá mạnh để cạnh tranh - Ảnh 1.

Người dân xem bảng giới thiệu mô hình AI DeepSeek tại trung tâm thương mại ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 23/4/2026. (Ảnh: Getty)

Ngày 27/4, công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek công bố bản xem trước mô hình AI mới V4, đồng thời triển khai chương trình giảm giá tới 75% cho phiên bản Pro đến ngày 5/5, theo Reuters. Doanh nghiệp này cũng giảm chi phí xử lý dữ liệu trong hệ thống API xuống còn một phần mười so với trước.

Mô hình V4 gồm hai phiên bản “Pro” và “Flash”, trong đó bản Pro có hiệu năng cao hơn, còn bản Flash nhẹ hơn và chi phí thấp hơn. DeepSeek cho biết các mô hình này được cải thiện đáng kể về kiến thức, khả năng suy luận và đặc biệt là năng lực “agentic” - tức khả năng tự động thực hiện các tác vụ phức tạp thay vì chỉ phản hồi như chatbot.

Theo hãng tin Associated Press, V4 được phát triển với sự hỗ trợ một phần từ chip của Huawei, giúp giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip Mỹ như Nvidia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt.

DeepSeek cho biết phiên bản V4 Pro Max đạt hiệu suất cao trong các bài kiểm tra suy luận, vượt nhiều mô hình mã nguồn mở và tiệm cận các hệ thống hàng đầu như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cần thêm đánh giá độc lập để xác nhận các tuyên bố này.

DeepSeek ra mắt mô hình AI V4, giảm giá mạnh để cạnh tranh - Ảnh 1.

Giao diện ứng dụng DeepSeek trên điện thoại tại Bắc Kinh, ngày 28/1/2025. (Ảnh: AP)

Trước đó, DeepSeek từng gây chú ý toàn cầu với mô hình R1 ra mắt đầu năm 2025, được cho là có hiệu năng cao nhưng chi phí thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Mỹ. Thành công này đã thúc đẩy niềm tin vào khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

Theo các chuyên gia, V4 có thể không tạo cú sốc lớn như R1, nhưng vẫn củng cố xu hướng phát triển nhanh của AI Trung Quốc. Việc sử dụng mô hình mã nguồn mở cũng giúp DeepSeek mở rộng nhanh việc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Tuy vậy, công ty này cũng đối mặt với nhiều tranh cãi. Một số doanh nghiệp Mỹ, bao gồm OpenAI và Anthropic, cáo buộc DeepSeek sử dụng kỹ thuật “chưng cất” - tức huấn luyện mô hình mới dựa trên đầu ra của hệ thống mạnh hơn - để phát triển công nghệ của mình. Phía Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là hành động gây sức ép không công bằng.

Các chuyên gia nhận định sự xuất hiện của V4 tiếp tục làm nóng cuộc đua AI toàn cầu, trong đó Trung Quốc đang nỗ lực tăng tốc để thu hẹp khoảng cách với Mỹ.

Cơ quan thuế phát thông báo quan trọng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng

Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng Nổi bật

Google đầu tư tới 40 tỷ USD vào Anthropic

Google đầu tư tới 40 tỷ USD vào Anthropic Nổi bật

91% lãnh đạo “bỏ quên” chỉ số quan trọng nhất của AI: Tăng năng suất nhưng âm thầm bào mòn con người?

91% lãnh đạo “bỏ quên” chỉ số quan trọng nhất của AI: Tăng năng suất nhưng âm thầm bào mòn con người?

11:01 , 28/04/2026
Anthropic khóa toàn bộ 110 tài khoản của cả công ty mà không cảnh báo, hôm sau vẫn gửi hóa đơn thu tiền gia hạn

Anthropic khóa toàn bộ 110 tài khoản của cả công ty mà không cảnh báo, hôm sau vẫn gửi hóa đơn thu tiền gia hạn

10:35 , 28/04/2026
Tin đồn: OpenAI hợp tác Qualcomm và MediaTek phát triển smartphone không có app, AI agent làm mọi việc thay người dùng

Tin đồn: OpenAI hợp tác Qualcomm và MediaTek phát triển smartphone không có app, AI agent làm mọi việc thay người dùng

10:00 , 28/04/2026
FinAlpha đưa dữ liệu đến gần giao dịch chứng khoán hơn

FinAlpha đưa dữ liệu đến gần giao dịch chứng khoán hơn

10:00 , 28/04/2026

