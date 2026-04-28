Tin đồn: OpenAI hợp tác Qualcomm và MediaTek phát triển smartphone không có app, AI agent làm mọi việc thay người dùng

Một chiếc smartphone không còn ứng dụng, nơi người dùng chỉ cần “ra lệnh” và mọi thứ được xử lý tự động bởi AI. Đó là viễn cảnh đang được nhắc đến trong các tin đồn mới nhất xoay quanh OpenAI, khi công ty đứng sau ChatGPT được cho là đang phát triển một dòng điện thoại hoàn toàn mới cùng Qualcomm và MediaTek.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, OpenAI đang hợp tác với hai nhà sản xuất chip lớn này để thiết kế bộ xử lý dành riêng cho thiết bị, trong khi Luxshare có thể đóng vai trò đồng thiết kế và sản xuất. Thông tin này chưa được xác nhận chính thức, nhưng đáng chú ý bởi Kuo vốn có lịch sử đưa ra nhiều dự báo chính xác về chuỗi cung ứng công nghệ.

Điểm khác biệt lớn nhất của thiết bị, theo các nguồn tin, nằm ở cách nó thay đổi hoàn toàn trải nghiệm smartphone. Thay vì mở từng ứng dụng để thực hiện tác vụ, người dùng chỉ cần đưa ra yêu cầu và một hệ thống “AI agent” sẽ tự động xử lý, xuyên suốt nhiều dịch vụ khác nhau.

Ông Kuo cho biết: "Người dùng không cố gắng sử dụng một đống ứng dụng. Họ đang cố gắng hoàn thành công việc và đáp ứng nhu cầu thông qua điện thoại. Điều này thay đổi căn bản cách mọi người nghĩ về smartphone."

Nói cách khác, thay vì tương tác với một “rừng ứng dụng”, người dùng chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Như Kuo nhận định, người dùng không thực sự muốn sử dụng ứng dụng, họ muốn hoàn thành công việc thông qua thiết bị. Cách tiếp cận này, nếu trở thành hiện thực, có thể làm thay đổi cách người ta hiểu về smartphone trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, OpenAI có thể cần kiểm soát sâu hơn toàn bộ hệ sinh thái thiết bị. Việc phát triển phần cứng riêng được cho là giúp công ty không bị giới hạn bởi các hệ điều hành hiện tại, nơi quyền truy cập của AI vào hệ thống vẫn bị kiểm soát bởi các nhà sản xuất như Apple hay Google.

Song song với đó, thiết bị này được cho là sẽ hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa các mô hình AI chạy trực tiếp trên máy và các mô hình xử lý qua đám mây. Cách tiếp cận lai này nhằm cân bằng giữa hiệu năng, độ trễ và khả năng xử lý các tác vụ phức tạp.

Việc lựa chọn MediaTek và Qualcomm không phải ngẫu nhiên. Hầu hết các điện thoại Android cao cấp ra mắt năm 2026 sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm hoặc Dimensity 9500 của MediaTek. Trong nhiều năm qua, cả hai công ty đều hình dung AI agent là tương lai của cách mọi người sử dụng điện thoại, có khả năng xử lý các tác vụ trên nhiều ứng dụng cho người dùng.

Không chỉ dừng lại ở smartphone, tham vọng phần cứng của OpenAI dường như rộng hơn. Các báo cáo trước đó từng đề cập đến việc công ty đang phát triển nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm cả tai nghe AI, với khả năng ra mắt sớm nhất vào giai đoạn 2026 đến 2027.

Trong bối cảnh đó, smartphone có thể đóng vai trò trung tâm, nơi tập hợp dữ liệu và hành vi người dùng để AI hoạt động hiệu quả hơn. Một số chuyên gia cho rằng, để AI thực sự hữu ích, nó cần truy cập sâu vào ngữ cảnh cá nhân, điều mà các ứng dụng riêng lẻ hiện nay khó có thể cung cấp đầy đủ.

Dù vậy, ý tưởng loại bỏ hoàn toàn ứng dụng không chỉ xuất hiện ở OpenAI. Nhiều công ty công nghệ và startup AI cũng đang hướng đến mô hình tương tự, nơi AI trở thành lớp điều phối trung tâm thay vì từng ứng dụng riêng biệt.

Theo lộ trình được tiết lộ, các thông số kỹ thuật và chuỗi cung ứng của thiết bị có thể được hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, trong khi sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào năm 2028.

Hiện tại, OpenAI chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin nói trên. Vì vậy, tất cả vẫn dừng ở mức tin đồn. Tuy nhiên, nếu những gì được mô tả trở thành hiện thực, smartphone trong tương lai có thể không còn là nơi chứa ứng dụng, mà trở thành một “trợ lý” thực sự, xử lý công việc thay cho người dùng thay vì chỉ cung cấp công cụ để họ tự thao tác.