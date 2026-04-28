Google đầu tư tới 40 tỷ USD vào Anthropic

Theo hãng tin Bloomberg, Google sẽ đầu tư ít nhất 10 tỷ USD vào Anthropic, và con số này có thể tăng lên tới 40 tỷ USD nếu công ty đạt các mục tiêu hiệu suất đề ra.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Amazon công bố khoản đầu tư ban đầu 5 tỷ USD vào Anthropic, với điều khoản cho phép tiếp tục rót vốn dựa trên kết quả hoạt động. Cả hai thỏa thuận đều định giá Anthropic ở mức 350 tỷ USD.

Trong thời gian gần đây, Anthropic ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhờ sự phổ biến của các mô hình Claude cùng các sản phẩm liên quan như Claude Code - công cụ được quảng bá giúp tăng tốc và nâng cao hiệu quả phát triển phần mềm. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của công cụ này còn phụ thuộc vào từng dự án, cách sử dụng và đặc thù doanh nghiệp.

Sự phát triển của Anthropic cũng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có các tranh cãi xung quanh OpenAI và sản phẩm ChatGPT, cũng như việc triển khai các quy trình làm việc tự động hóa mạnh hơn và ra mắt sản phẩm mới như Claude Cowork, phục vụ các tác vụ tri thức tổng quát.

Nhu cầu tăng mạnh đối với dịch vụ của Anthropic đã dẫn đến tình trạng gián đoạn và quá tải hệ thống. Công ty đang thử nghiệm các giải pháp giảm áp lực, bao gồm giới hạn sử dụng trong giờ cao điểm hoặc điều chỉnh các công cụ tiêu tốn nhiều tài nguyên khỏi các gói dịch vụ giá rẻ.

Các khoản đầu tư từ Google và Amazon nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực xử lý, thông qua việc cung cấp chip chuyên dụng cho AI và hạ tầng điện toán đám mây, giúp Anthropic nhanh chóng mở rộng quy mô.

Mô hình đầu tư này đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực AI, khi các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft tận dụng lợi thế hạ tầng để hỗ trợ các công ty AI mới phát triển, đồng thời tạo ra nhu cầu sử dụng chính các dịch vụ của họ.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Google đầu tư vào Anthropic, dù hai bên vẫn cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo.