Google đưa AI Overviews vào Gmail: Hỏi thẳng thay vì lục từng email

Tại sự kiện Google Cloud Next diễn ra hôm thứ Tư, Google thông báo hàng loạt cập nhật mới cho bộ công cụ làm việc Workspace, trong đó đáng chú ý nhất là việc tích hợp tính năng AI Overviews vào Gmail. Tính năng này vốn đã quen thuộc với người dùng Google Search, và nay được mở rộng để hoạt động trực tiếp trong hộp thư điện tử.

Cụ thể, AI Overviews trong Gmail cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trong ô tìm kiếm thư, và hệ thống sẽ tự động tổng hợp câu trả lời ngắn gọn từ nhiều email và cuộc trò chuyện khác nhau mà không cần người dùng phải mở từng thư để đọc. Thay vì lục lọ hàng chục email để tìm một thông tin cụ thể, người dùng chỉ cần hỏi và nhận ngay câu trả lời tổng hợp.

Google gợi ý rằng tính năng này đặc biệt hữu ích trong môi trường công sở, nơi thông tin thường được trao đổi qua email theo từng chủ đề như tiến độ dự án, kết quả hoạt động, hóa đơn, nhận xét về tài liệu trình bày, hay lịch trình công tác.

Ai được dùng và điều kiện kích hoạt

Theo Google, AI Overviews trong Gmail sẽ được bật mặc định nếu đơn vị sử dụng đã kích hoạt Gemini for Workspace trong Gmail và đã bật tính năng truy cập thông minh vào dữ liệu Workspace. Về phía người dùng cuối, họ cũng cần đã bật các tính năng thông minh trong Gmail, Chat, Meet và các tính năng thông minh của Google Workspace.

Trước đây, tính năng này chỉ dành cho người dùng cá nhân đăng ký gói Google AI Pro và Ultra. Từ đợt triển khai lần này, AI Overviews trong Gmail sẽ được mở rộng đến các khách hàng doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp quy mô lớn, bao gồm các gói Business Starter, Standard và Plus; các gói Enterprise Starter, Standard và Plus; gói Frontline Plus; và gói Google AI Pro dành cho giáo dục.

AI Overviews cũng mở rộng trên Google Drive

Song song với Gmail, Google cũng thông báo AI Overviews trên Google Drive sẽ chính thức ra mắt rộng rãi cho tất cả người dùng Workspace và các gói Google AI đủ điều kiện. Trước đó, tính năng này mới chỉ được thử nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm giới hạn.

Với AI Overviews, Google đặt cược rằng người dùng văn phòng sẽ tiết kiệm được thời gian đáng kể khi không còn phải đọc thủ công từng email để nắm bắt thông tin tổng thể.