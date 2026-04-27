Mạo danh đoàn kiểm tra Sở Y tế để cưỡng đoạt tài sản

Theo cơ quan này, thủ đoạn chung của các đối tượng là gọi điện trực tiếp, thông báo cơ sở “có sai phạm”, “sắp bị kiểm tra” hoặc “có nguy cơ bị xử phạt nặng”, từ đó yêu cầu chuyển tiền để “hỗ trợ xử lý”, “bỏ qua vi phạm” hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản. Một số trường hợp còn bị yêu cầu chuyển tiền gấp trong thời gian ngắn để tạo áp lực tâm lý.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, có dấu hiệu tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản nếu người dân không kịp thời nhận diện.

Sở Y tế TPHCM kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác trước các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo (ảnh minh họa)

Cơ quan này nhấn mạnh, mọi hoạt động kiểm tra đều được thực hiện đúng quy định pháp luật, không có chuyện cán bộ gọi điện để thông báo, yêu cầu làm việc hay xử lý vi phạm. Cụ thể, với các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế luôn có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm. Trường hợp kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ tại cơ sở. Sau quá trình kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp, Sở sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi qua điện thoại.

Trước tình trạng mạo danh ngày càng tinh vi, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân và các cơ sở hành nghề nắm rõ quy trình kiểm tra, từ đó chủ động phòng tránh.

Đồng thời, người dân và các cơ sở y, dược tư nhân cần đặc biệt cảnh giác, không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có nghi ngờ, cần chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thức.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu mạo danh, người dân được khuyến cáo liên hệ ngay đường dây nóng của Sở Y tế TP.HCM qua số 0967.771.010 hoặc 0989.401.155, hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp thu thập thông tin, truy vết các đối tượng mạo danh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi liên quan đến lĩnh vực y tế, trong đó phổ biến gồm: Mạo danh nhân viên Sở Y tế, Bộ Y tế yêu cầu cơ sở mua tài liệu, phần mềm, thiết bị “bắt buộc”; giả danh đoàn thanh tra, kiểm tra để yêu cầu “bôi trơn” né xử phạt; gọi điện thông báo cấp, gia hạn giấy phép hành nghề rồi yêu cầu chuyển phí; mạo danh bệnh viện, bác sĩ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc điều trị; giả danh cơ quan chức năng thông báo liên quan đến thuốc giả, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

