Kịch bản không tưởng: "Siêu AI" Trung Quốc đánh bại Google và Elon Musk, âm thầm chiếm lĩnh màn ảnh Mỹ

Theo WSJ, trong một phân cảnh của loạt phim kinh điển “House of David” do Amazon sản xuất, trong khi các thiên thần và con người được đóng bởi diễn viên thật, thì toàn bộ bối cảnh hùng vĩ xung quanh lại là sản phẩm hoàn toàn từ AI.

Từ bầu trời xám xịt đến những dãy núi đá lởm chởm, tất cả tạo nên một tableau đầy ám ảnh mà không cần đến bất kỳ chuyến ghi hình ngoại cảnh tốn kém nào.

Theo Wonder Project, đơn vị sản xuất bộ phim, có tới 73 trong tổng số 850 cảnh quay hiệu ứng hình ảnh ở mùa đầu tiên được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Đáng chú ý, công cụ được sử dụng lại đến từ một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất tại Trung Quốc, giúp đoàn phim tiết kiệm một khoản ngân sách khổng lồ.

Từ các siêu phẩm Hollywood cho đến các video ngắn trên mạng xã hội, giới làm phim đang dần thay thế những đội ngũ sản xuất cồng kềnh bằng sức mạnh của thuật toán.

Ông Zeng Yushen, đại diện Kuaishou - công ty Trung Quốc sở hữu mô hình AI dùng trong “House of David” - nhận định: “Chi phí sản xuất giảm xuống đồng nghĩa với việc các nhà sáng tạo có thêm cơ hội để thử nghiệm những ý tưởng táo bạo nhất.”

Vai trò của Trung Quốc trong ngành công nghiệp này là rất lớn, dù người dùng Mỹ khi lướt điện thoại hay xem TV khó có thể nhận ra nguồn gốc công nghệ phía sau.

Theo bảng xếp hạng của Artificial Analysis, các phòng thí nghiệm Trung Quốc hiện chiếm tới 7/10 vị trí dẫn đầu về mô hình tạo video, cạnh tranh sòng phẳng với Google hay xAI của Elon Musk.

Mới đây, mô hình HappyHorse của Alibaba đã gây xôn xao giới công nghệ khi đánh bại nhiều đối thủ Mỹ trong các bài kiểm tra chất lượng mù về độ chân thực của hình ảnh.

Bên cạnh đó, ByteDance - “cha đẻ” của TikTok - cũng khiến giới mộ điệu kinh ngạc với Seedance 2.0, công cụ có khả năng biến kịch bản chữ thành những thước phim điện ảnh sống động.

Douyin, phiên bản nội địa của TikTok, hiện đang cạnh tranh gay gắt với Kuaishou tại thị trường tỷ dân, nơi sở hữu nguồn dữ liệu video khổng lồ cho việc huấn luyện AI.

Bà Tilly Zhang, nhà phân tích tại Gavekal, cho rằng: “Các nền tảng này nắm giữ lợi thế tuyệt đối về kho dữ liệu video ngắn đã được gắn nhãn, tạo ra rào cản mà các đối thủ phương Tây khó lòng vượt qua.”

Những rào cản kỹ thuật và bài toán kinh tế

Trong khi Trung Quốc bứt tốc, OpenAI lại vừa quyết định đóng cửa dịch vụ tạo video Sora và chấm dứt hợp tác với Disney để tập trung vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận cao hơn.

Thực tế, việc sản xuất video AI tiêu tốn tài nguyên điện toán gấp hàng trăm lần so với các chatbot văn bản, tạo ra áp lực tài chính và hạ tầng khủng khiếp.

Vấn đề bản quyền cũng là một "hố đen" pháp lý khi ByteDance buộc phải hoãn ra mắt Seedance tại Mỹ sau những phản ứng dữ dội từ giới nghệ sĩ Hollywood.

Tại Trung Quốc, các ngôi sao hạng A cũng bắt đầu lên tiếng phản đối việc sử dụng trái phép hình ảnh và giọng nói của họ trong các sản phẩm AI giả mạo.

Nền tảng iQiyi gần đây đã hứng chịu "gạch đá" dư luận khi CEO Gong Yu tuyên bố: “Kỷ nguyên đóng phim bằng diễn viên thật sắp trở thành di tích lịch sử.”

Tuyên bố này đi kèm với kế hoạch lập cơ sở dữ liệu về chân dung các nghệ sĩ đồng ý cho AI sử dụng hình ảnh, dù nhiều diễn viên ngay lập tức phủ nhận sự liên quan.

Bất chấp tranh cãi, video AI vẫn đang thẩm thấu vào đời sống số hằng ngày, từ những video hài hước cho đến các chiến dịch quảng cáo sáng tạo xuyên biên giới.

Điển hình là trào lưu chế phim võ thuật bằng AI của một công ty thực phẩm Trung Quốc đã thu hút hàng tỷ lượt xem, minh chứng cho sức mạnh lan tỏa của công nghệ mới.

Hiện nay, nhiều startup Trung Quốc đang dồn lực vào “mô hình thế giới” (world models) nhằm mô phỏng các quy luật vật lý chính xác hơn trong không gian ảo.

Nghiên cứu cho thấy, một robot hình người (humanoid robot) sở hữu mô hình thế giới tốt có thể thực hiện các hành vi và cử động giống con người hơn.

Các đơn vị như Alsphere hay ShengShu - vốn được Alibaba hậu thuẫn - đang nỗ lực giải bài toán toán học và vật lý để các vật thể do AI tạo ra chuyển động tự nhiên như đời thực.

Những "công xưởng" phim ngắn công nghiệp

Ngành phim ngắn phát triển thần tốc phục vụ người dùng smartphone chính là "mảnh đất màu mỡ" nhất để AI phô diễn sức mạnh.

Thể loại này đang bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi phim ngắn được tích hợp trực tiếp vào các trang mua sắm trực tuyến và ứng dụng giao đồ ăn để thu hút người dùng.

Với đặc thù thời lượng chỉ vài phút và tiết tấu nhanh, người xem thường dễ dàng bỏ qua những lỗi nhỏ về mặt thị giác để tập trung vào các tình tiết giật gân.

Mô hình này không chỉ chiếm lĩnh Trung Quốc mà còn đang càn quét thị trường Mỹ thông qua các ứng dụng như ReelShort hay DramaBox, thu về hàng chục triệu đô la.

Tại một studio ở Hàng Châu, anh Shao Zhikun cùng đội ngũ 60 nhân sự đang vận hành một quy trình sản xuất giống như “chơi xổ số” hơn là làm nghệ thuật.

Họ phải liên tục nạp lệnh cho AI cho đến khi chọn ra được một cảnh quay ưng ý, sau đó mới lắp ghép thành những bộ phim hoàn chỉnh với tốc độ công nghiệp.

Anh Shao tiết lộ studio của anh có thể cho ra đời 100 bộ phim mỗi tháng với chi phí sản xuất mỗi bộ chỉ từ vài trăm đến hơn 10.000 đô la - một phần nhỏ so với ngân sách truyền thống.

Vị quản lý 29 tuổi khẳng định: “Chúng tôi không hướng tới kiệt tác, chúng tôi hướng tới thị trường. Chỉ cần một vài phim trở thành 'hit' là đủ để thu hồi vốn cho cả trăm dự án khác.”

Mô hình này hoạt động tương tự trò chơi điện tử, thu hút người xem bằng các tập đầu miễn phí trước khi yêu cầu trả phí hoặc xem quảng cáo để mở khóa nội dung.

Nhu cầu này đang lan rộng ra toàn cầu. Wonder Project cho biết họ sẽ tăng gấp 4 lần số cảnh quay sử dụng AI cho mùa tiếp theo của “House of David”.

Về phía Kuaishou, 70% doanh thu của công cụ Kling hiện đến từ thị trường quốc tế, thúc đẩy công ty lên kế hoạch chi tiêu vốn khoảng 3,8 tỷ USD trong năm nay.

Khoản ngân sách khổng lồ này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng cao cho Kling tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ.

Bà Zeng lạc quan dự báo: “Chỉ trong 1-2 năm tới, ranh giới giữa video AI và video thật sẽ hoàn toàn biến mất, đưa công nghệ này trở thành tiêu chuẩn mới của ngành giải trí.



*Nguồn: The Wall Street Journal﻿