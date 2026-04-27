Cho thuê bất động sản có phải thông báo tài khoản ngân hàng?

Người quen của ông Linh chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản (thuộc đối tượng sử dụng tờ khai mẫu 01/BĐS) thì có cần phải thông báo số tài khoản ngân hàng (mẫu 01/BK-STK) cho cơ quan thuế quản lý bất động sản cho thuê của người này hay không?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định:

"Điều 13. Quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

… 4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh...".

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm cho thuê bất động sản) thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh (thực hiện khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ).