Cho thuê bất động sản có phải thông báo tài khoản ngân hàng?

Theo PV | 27-04-2026 - 13:38 PM | Kinh tế số

Theo phản ánh của ông Duy Linh, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (tờ khai 01/CNKD) cho cơ quan thuế.

Người quen của ông Linh chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản (thuộc đối tượng sử dụng tờ khai mẫu 01/BĐS) thì có cần phải thông báo số tài khoản ngân hàng (mẫu 01/BK-STK) cho cơ quan thuế quản lý bất động sản cho thuê của người này hay không?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định:

"Điều 13. Quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

… 4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh...".

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm cho thuê bất động sản) thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh (thực hiện khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ).


Theo PV

Báo Chính phủ

DeepSeek tung mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất, giá chỉ từ hơn 3.700 đồng mỗi triệu token Nổi bật

Dấu chấm hết của nỗi ám ảnh "Update and Restart", Microsoft cho phép hoãn cập nhật Windows 11 vô thời hạn Nổi bật

MrWhosetheboss và MKBHD vạch trần những thuật ngữ quảng cáo mà các hãng công nghệ dùng để "lươn lẹo" người dùng

Công nghệ 27/4: Apple mở rộng 10 lĩnh vực mới, Google đổi biểu tượng, Amazon tái cấu trúc podcast

Nghiên cứu từ MIT: Dùng ChatGPT sai cách khiến não bộ "tê liệt" 55%, nguy cơ mất trí nhớ cận kề!

96.000 kỹ sư công nghệ mất việc trong 4 tháng đầu năm 2026: Tất cả là vì AI

