Nghiên cứu từ MIT: Dùng ChatGPT sai cách khiến não bộ "tê liệt" 55%, nguy cơ mất trí nhớ cận kề!

Theo BBC, trong bối cảnh các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dần thay thế con người ở nhiều tác vụ trí óc, các nhà khoa học đang lên tiếng cảnh báo về một hệ lụy khôn lường: việc "thuê ngoài" tư duy luôn đi kèm một cái giá rất đắt.

Nhà khoa học Nataliya Kosmyna từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã sớm nhận ra điều này khi sàng lọc thực tập sinh.

Cô thấy hàng loạt thư xin việc có cấu trúc giống hệt nhau: chau chuốt, dài dòng nhưng lại gượng ép khi kết nối với công việc của cô. Rõ ràng, các ứng viên đã dùng ChatGPT hoặc Claude để viết thay mình.

Không dừng lại ở đó, Kosmyna nhận thấy sinh viên tại MIT đang quên kiến thức nhanh hơn nhiều so với trước đây.

Sự phụ thuộc quá mức vào AI khiến cô nghi ngờ về những thay đổi tiêu cực trong khả năng nhận thức của con người.

Nỗi lo lớn nhất là việc quá lệ thuộc vào AI sẽ bào mòn ngôn ngữ và khả năng tư duy cơ bản. Nhiều nghiên cứu hiện nay gọi đây là hiện tượng "giảm tải nhận thức", dẫn đến những hệ quả báo động về sức khỏe trí não.

Hoạt động não bộ giảm tới 55% khi sử dụng ChatGPT

Công cụ vốn dĩ có thể định hình lại cách chúng ta suy nghĩ. Trước đây, "hiệu ứng Google" đã khiến con người ít ghi nhớ chi tiết hơn vì mọi thứ đều có sẵn trên internet. Tuy nhiên, sự xuất hiện của LLM còn đẩy vấn đề đi xa hơn nhiều.

Hiện nay, AI có thể làm mọi thứ từ viết thơ, tư vấn tài chính cho đến làm bạn đồng hành. Sinh viên cũng dần chuyển giao hoàn toàn khối lượng công việc của mình cho máy móc. Các nghiên cứu chỉ ra rằng người trẻ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt ở các kỹ năng then chốt như tư duy phản biện.

Để làm rõ điều này, Kosmyna cùng các cộng sự tại MIT Media Lab đã thực hiện thí nghiệm trên 54 sinh viên viết luận. Họ chia thành ba nhóm: nhóm dùng ChatGPT, nhóm dùng Google Search (không có tóm tắt AI) và nhóm tự viết hoàn toàn.

Kết quả thực sự gây kinh ngạc. Những người tự vận động trí não có bộ não "rực cháy" với các tín hiệu hoạt động lan tỏa khắp nơi. Ngược lại, nhóm dùng ChatGPT cho thấy mức độ hoạt động não bộ giảm tới 55%.

Theo lời của Kosmyna: "Bộ não không hẳn là đi ngủ, nhưng các vùng phụ trách sáng tạo và xử lý thông tin lại bị kích hoạt rất thấp."

AI cũng gây tác động tiêu cực đến trí nhớ. Sau khi hoàn thành bài luận, nhóm dùng AI gần như không thể trích dẫn lại nội dung mình vừa "viết" và cảm thấy không có chút kết nối nào với tác phẩm đó. Nhiều nghiên cứu khác cũng xác nhận con người kém khả năng lưu giữ thông tin hơn hẳn khi dùng ChatGPT.

Hiện tượng "đầu hàng nhận thức"

Dù đang trong quá trình bình duyệt, các kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Đại học Pennsylvania về hiện tượng "đầu hàng nhận thức". Người dùng có xu hướng chấp nhận mọi thứ AI đưa ra mà không mảy may nghi ngờ, thậm chí để nó lấn át cả trực giác cá nhân.

Hệ lụy này còn xuất hiện trong cả các lĩnh vực sinh tử như y khoa. Một nghiên cứu đa quốc gia cho thấy các bác sĩ quen dùng AI để tầm soát ung thư ruột kết đã bị giảm khả năng phát hiện khối u khi phải làm việc độc lập.

Về mặt sáng tạo, các bài luận do AI viết thường bị đánh giá là "vô hồn", thiếu chiều sâu và sự nguyên bản. Một giáo viên chấm bài trong nghiên cứu của Kosmyna thậm chí còn nghi ngờ sinh viên ngồi chép bài của nhau vì nội dung quá giống nhau.

Đáng ngại hơn, tác động này có thể kéo dài. Bốn tháng sau thí nghiệm, những sinh viên từng dùng ChatGPT vẫn cho thấy khả năng kết nối thần kinh thấp hơn hẳn khi bị buộc phải viết bài độc lập. Điều này cho thấy họ đã không thực sự tiếp thu kiến thức ngay từ lần đầu.

Nguy cơ suy giảm nhận thức lâu dài

Nhà thần kinh học Vivienne Ming, tác giả cuốn Robot Proof, cho rằng AI chỉ thực sự hữu ích khi nó là công cụ hỗ trợ, thay vì là thực thể làm thay mọi việc. Bà lo ngại cách hầu hết mọi người đang tương tác với công nghệ này là hoàn toàn sai lầm.

Trong nghiên cứu tại Đại học Berkeley, bà yêu cầu sinh viên dự báo các biến động kinh tế thực tế. Đa số chỉ đơn giản là hỏi AI rồi sao chép kết quả. Khi đo sóng não gamma - thước đo nỗ lực nhận thức - bà phát hiện mức độ kích hoạt của họ rất thấp.

Bà Ming cảnh báo: "Nếu đây là cách tự nhiên mà con người tương tác với máy móc - ngay cả với những đứa trẻ thông minh nhất - thì quả là một tín hiệu tồi tệ."

Nỗ lực trí não chính là "chìa khóa" để có một bộ não khỏe mạnh. Ngược lại, việc lạm dụng AI không chỉ giết chết sự sáng tạo mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về trí não, bao gồm cả sa sút trí tuệ sau này.

Tuy nhiên, có khoảng 10% người tham gia thí nghiệm đã làm việc khác đi. Họ dùng AI để thu thập dữ liệu nhưng tự mình phân tích. Nhóm này không chỉ cho kết quả chính xác hơn mà còn duy trì được sự kích hoạt não bộ mạnh mẽ.

Thử thách bản thân để bảo vệ trí não

Cách đây hai thập kỷ, Ming từng dự báo tỷ lệ mất trí nhớ sẽ tăng cao do sự lệ thuộc vào Google Maps. Thực tế, việc lạm dụng GPS đã được chứng minh làm suy yếu trí nhớ không gian - một trong những dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer.

Để bảo vệ sức khỏe nhận thức, bà Ming đề xuất mô hình "trí tuệ hỗn hợp" (hybrid intelligence). Theo đó, con người phải suy nghĩ trước, sau đó mới dùng công cụ để thử thách và phản biện ý tưởng của mình.

Bà gợi ý kỹ thuật "câu lệnh đối thủ": yêu cầu AI đóng vai một kẻ thù truyền kiếp để chỉ trích và tìm ra sơ hở trong lập luận của bạn. Điều này buộc bộ não phải nỗ lực phòng vệ và tinh chỉnh tư duy.

Một phương pháp khác là tạo ra "ma sát hiệu quả" - yêu cầu AI chỉ đặt câu hỏi gợi mở thay vì đưa ra câu trả lời trực tiếp. Kết quả cho thấy người dùng tương tác sâu hơn hẳn khi AI không "mớm" sẵn đáp án.

Như lời khẳng định của Kosmyna: "Chúng ta phải luôn cảnh giác với các lối tắt nhận thức mà bộ não vốn dĩ rất yêu thích."

Việc không ngừng thử thách bản thân chính là liều thuốc tốt nhất cho sự sáng tạo và sức khỏe tinh thần bền vững của mỗi người.

*Nguồn: BBC﻿