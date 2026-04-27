OpenAI đặt mục tiêu 30 GW sức mạnh AI vào 2030, ngành bán dẫn toàn cầu lo lắng

OpenAI đặt mục tiêu đạt 30 GW năng lực tính toán AI vào năm 2030, tăng 16 lần so với năm 2025, gây áp lực lớn lên ngành bán dẫn và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tham vọng vượt xa đối thủ

Chỉ một ngày sau khi Amazon và Anthropic thông báo kế hoạch xây dựng 6 GW năng lực tính toán AI trong năm nay, OpenAI công bố mục tiêu còn lớn hơn nhiều. Theo thông tin công ty vừa chia sẻ, kể từ khi ChatGPT ra mắt, cả doanh thu lẫn tài nguyên tính toán của OpenAI đều tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng từ người dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Năm 2025, OpenAI đang vận hành khoảng 1,9 GW năng lực tính toán. Hồi đầu năm ngoái, công ty từng cam kết đạt mốc 10 GW, trong đó hơn 8 GW đã được xác định nguồn cung cụ thể. Giờ đây, mục tiêu được nâng lên 30 GW vào năm 2030, tức là tăng gấp 16 lần chỉ trong vòng 5 năm.

Ngành bán dẫn đứng trước áp lực khổng lồ

Để đạt được con số 30 GW, OpenAI sẽ cần một lượng chip AI cực lớn. Công ty gần đây cũng nộp bằng sáng chế cho thiết kế chip AI tự phát triển, tích hợp nhiều ngăn bộ nhớ HBM cùng lúc, nhiều hơn bất kỳ sản phẩm nào đang có mặt trên thị trường hiện nay. Dòng chip này nhiều khả năng sẽ là thành phần cốt lõi trong kế hoạch mở rộng nói trên.

Vấn đề nằm ở HBM, loại bộ nhớ tốc độ cao được dùng trong các chip AI, hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng. Samsung và SK Hynix đang chạy đua xây dựng thêm nhà máy để tăng sản lượng. Toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn sẽ phải chuyển mình mạnh mẽ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới, nguồn điện mới và tạo ra thêm nhiều việc làm trên phạm vi toàn cầu.

Người dùng phổ thông cũng chịu ảnh hưởng

Làn sóng đầu tư AI khổng lồ này tác động đến các tập đoàn công nghệ lớn. Nhu cầu chip AI tăng vọt đang kéo theo giá linh kiện leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của nhiều sản phẩm tiêu dùng như smartphone, máy tính cá nhân và máy chơi game. Ngành bán dẫn đang đứng trước yêu cầu đáp ứng được nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI và duy trì đủ nguồn cung cho thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, một bài toán chưa có lời giải đơn giản.