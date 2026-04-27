Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile

Đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile:

Bước 1. Chọn Đăng ký thuế

Bước 2. Chọn Kê khai hồ sơ đăng ký thuế-Mã TTHC 1.008499

Bước 3 . Chọn đăng ký thuế đối với trường hợp đăng ký lần đầu hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp đã có mã số thuế

Bước 4. Nhập đầy đủ và chính xác thông tin người phụ thuộc (họ tên, ngày sinh, quan hệ với người nộp thuế...)

Bước 5. Nhập mã OTP gửi vềSĐT/Email → Nhập mã để xác nhận

Bước 6. Hệ thống sẽ thông báo nộptờ khai thành công khi bạn hoàn tất

(Thuế thành phố Hà Nội)