Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile

Theo PV | 27-04-2026 - 17:41 PM | Kinh tế số

Hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile.

Đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile:

Bước 1. Chọn Đăng ký thuế

Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile- Ảnh 1.

Bước 2. Chọn Kê khai hồ sơ đăng ký thuế-Mã TTHC 1.008499

Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile- Ảnh 2.

Bước 3 . Chọn đăng ký thuế đối với trường hợp đăng ký lần đầu hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp đã có mã số thuế

Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile- Ảnh 3.

Bước 4. Nhập đầy đủ và chính xác thông tin người phụ thuộc  (họ tên, ngày sinh, quan hệ với người nộp thuế...)

Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile- Ảnh 4.

Bước 5. Nhập mã OTP gửi vềSĐT/Email → Nhập mã để xác nhận

Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile- Ảnh 5.

Bước 6. Hệ thống sẽ thông báo nộptờ khai thành công khi bạn hoàn tất

Hướng dẫn đăng ký mới, thay đổi thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile- Ảnh 6.

(Thuế thành phố Hà Nội)

DeepSeek tung mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất, giá chỉ từ hơn 3.700 đồng mỗi triệu token

Dấu chấm hết của nỗi ám ảnh "Update and Restart", Microsoft cho phép hoãn cập nhật Windows 11 vô thời hạn

Google đưa AI Overviews vào Gmail: Hỏi thẳng thay vì lục từng email

OpenAI đặt mục tiêu 30 GW sức mạnh AI vào 2030, ngành bán dẫn toàn cầu lo lắng

Mạo danh đoàn kiểm tra Sở Y tế để cưỡng đoạt tài sản

Kịch bản không tưởng: "Siêu AI" Trung Quốc đánh bại Google và Elon Musk, âm thầm chiếm lĩnh màn ảnh Mỹ

