FinAlpha đưa dữ liệu đến gần giao dịch chứng khoán hơn

Bài toán của một thị trường nhiều công cụ rời rạc

Trong thực tế ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư chứng khoán vẫn phải đọc tin trên trình duyệt, chuyển sang trang dữ liệu tài chính, ghi chú ra bảng tính rồi mới mở ứng dụng công ty chứng khoán để đặt lệnh. Mỗi lần chuyển bước là một lần gõ lại mã cổ phiếu, nối lại luận điểm và đối mặt với rủi ro bỏ sót thông tin.

Không được đặt như một chatbot hỏi đáp đơn lẻ, mục tiêu lớn hơn của FinAlpha là giảm số bước từ lúc phát sinh câu hỏi đến khi nhà đầu tư có được một quyết định có cơ sở. Giá trị của nền tảng không nằm ở việc có thêm một màn hình, mà ở việc nối dữ liệu, phân tích và thực thi thành một hành trình liền mạch hơn.

Từ nhiều công cụ rời rạc đến một hành trình phân tích và giao dịch liền mạch hơn.

Bốn lớp sản phẩm trong cùng một hệ sinh thái

Ở lớp nền là FinData, hạ tầng dữ liệu đứng sau toàn bộ hệ sinh thái. Nền tảng này vận hành 70+ công cụ dữ liệu và 80+ pipeline thu thập liên tục, phủ từ giá thời gian thực, sổ lệnh và dòng tiền khối ngoại trong phiên đến báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết, 34 chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam và nhóm hàng hóa toàn cầu. Vai trò của FinData là chuẩn hóa dữ liệu để các lớp AI phía trên có thể truy vấn ngay, thay vì phải đi lấy lại từ nhiều nguồn.

Đặt trên FinData là FinRadar, lớp radar tin tức. Hệ thống tự động thu thập tin từ các nguồn tài chính trong nước và sự kiện kinh tế - chính trị quốc tế, sau đó dùng AI đánh giá tác động của từng tin lên cổ phiếu cụ thể và khả năng lan sang các mã cùng ngành. Thay vì phải tự đọc hàng chục tin mỗi ngày, người dùng có thể tập trung trước hết vào những nội dung liên quan trực tiếp đến danh mục mình theo dõi.

Lớp thứ ba là FinStock, sản phẩm chủ lực được định vị như một "AI analyst" cho chứng khoán Việt Nam. FinStock vận hành theo kiến trúc đa tác tử, cho phép đi từ câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên đến một khung phân tích có cấu trúc hơn, thay vì chỉ dừng ở một câu trả lời ngắn.

Lớp cuối cùng là FinOMS, phần thực thi. Đây là mảnh ghép đưa câu chuyện của FinAlpha đi xa hơn một công cụ AI chỉ dừng ở lớp nghiên cứu, bằng cách kéo phần dữ liệu, phân tích và giao dịch lại gần nhau hơn trong cùng một giao diện.

StockGuru tại VPBankS là phép thử thực tế

Một trong những căn cứ thực tế cho hướng đi này là StockGuru, phiên bản thương hiệu riêng của FinStock được triển khai cùng VPBankS trong giai đoạn 2024-2025. Hệ thống ghi nhận hơn 13.000 người dùng hoạt động và hơn 70.000 lượt truy vấn AI. Với các tác vụ tra cứu và tổng hợp như xem nhanh bức tranh tài chính của một mã cổ phiếu, thời gian xử lý được rút từ hàng chục phút xuống dưới một phút.

Case study này cho thấy người dùng Việt không chỉ cần một lớp AI nói tiếng Việt, mà cần một hệ thống hiểu dữ liệu doanh nghiệp niêm yết trong nước, hiểu cách họ đặt câu hỏi và hiểu nhịp sử dụng của thị trường. Đây cũng là lý do FinAlpha chọn đi từ hạ tầng dữ liệu lên lớp phân tích và lớp thực thi, thay vì chỉ đặt một chatbot trên dữ liệu của bên thứ ba.

Ông Vũ Hữu Điền, Founder và chủ tịch FintechAI, công ty chủ quản FinAlpha.

Đằng sau định hướng đó là ông Vũ Hữu Điền, Founder và Chủ tịch FintechAI. Sau hơn hai thập kỷ làm việc trong ngành tài chính, từ Dragon Capital đến giai đoạn điều hành VPBankS, ông nhìn thấy cùng một điểm nghẽn ở cả tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân: thông tin không thiếu, nhưng bị phân mảnh.

"Khoảng trống không nằm ở số lượng công cụ, mà ở mức độ liền mạch của trải nghiệm. Phần việc lặp đi lặp lại của một nhà phân tích, AI hoàn toàn có thể làm nhanh hơn; phần còn lại dành cho con người là ra quyết định."

FinAlpha không được định vị như một công cụ trả lời thay nhà đầu tư. Vai trò của nền tảng là xử lý nhanh phần việc lặp lại, làm rõ lập luận và rút ngắn quãng đường từ dữ liệu đến quyết định. Tham vọng dài hạn không dừng ở một sản phẩm hỏi đáp, mà là trở thành lớp hạ tầng AI cho nhà đầu tư cá nhân, broker và các tổ chức tài chính muốn làm việc với dữ liệu nhanh hơn và có cấu trúc hơn.

