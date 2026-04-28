91% lãnh đạo “bỏ quên” chỉ số quan trọng nhất của AI: Tăng năng suất nhưng âm thầm bào mòn con người?

Trong cuộc đua triển khai trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp có thể đang tối ưu mọi chỉ số hiệu suất. Nhưng lại bỏ lỡ một biến số âm thầm quyết định thắng bại: con người.

Khi các doanh nghiệp đua nhau triển khai trí tuệ nhân tạo để tối ưu hiệu suất, một “điểm mù” nguy hiểm đang dần lộ diện. Những tác động của công nghệ này lên chính lực lượng lao động - yếu tố cốt lõi quyết định sự bền vững dài hạn.

Cơn sốt AI và “điểm mù” trong quản trị

Trong hầu hết các tổ chức, câu chuyện về AI vẫn xoay quanh những chỉ số quen thuộc. Đó là tốc độ triển khai, khả năng tự động hóa, mức tiết kiệm chi phí hay gia tăng năng suất. Đây đều là những thước đo hợp lý trong một kỷ nguyên mà hiệu quả vận hành trở thành lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Gartner chỉ ra một thực tế đáng lo ngại. 91% CIO và lãnh đạo CNTT thừa nhận họ dành rất ít hoặc không dành thời gian để theo dõi các tác động hành vi do AI gây ra.

Điều này cho thấy một nghịch lý rõ rệt.

Trong khi hiệu suất được đo lường đến từng chi tiết, thì áp lực tâm lý, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, văn hóa doanh nghiệp và niềm tin lại gần như bị bỏ qua.

Đây không chỉ là thiếu sót trong dữ liệu, mà còn là một khoảng trống trong tư duy quản trị. Việc không đo lường những yếu tố “vô hình” này khiến các tổ chức khó nhận ra những thay đổi âm thầm.



Thế nhưng nó lại diễn biến sâu sắc trong cách nhân viên suy nghĩ, làm việc và tương tác. Khi những biến động này tích tụ theo thời gian, chúng có thể tạo ra rủi ro hệ thống mà không một bảng điều khiển hiệu suất nào cảnh báo trước.

Ở giai đoạn đầu triển khai AI, các chỉ số thường rất tích cực. Sản lượng tăng, thời gian xử lý giảm, chất lượng đầu ra được cải thiện. Nhưng phản ứng của con người trước sự tăng tốc này lại không xuất hiện ngay lập tức.

Khi AI bắt đầu đảm nhiệm những công việc từng đòi hỏi chuyên môn sâu, nhiều nhân viên dần đặt câu hỏi về giá trị của chính kỹ năng mà họ đã tích lũy trong nhiều năm. Sự chuyển giao này không chỉ thay đổi quy trình làm việc mà còn làm lung lay cảm giác làm chủ công việc và động lực nội tại.

Song song đó là cảm giác bất an. Không hẳn là nỗi sợ mất việc, mà là sự mơ hồ về vai trò. Khi hệ thống ngày càng tham gia vào quá trình ra quyết định, ranh giới trách nhiệm trở nên khó xác định.

Đặc biệt với các mô hình “hộp đen”, nơi kết quả được đưa ra mà không dễ giải thích, áp lực nhận thức càng gia tăng. Câu hỏi đặt ra là nếu sai sót xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các công cụ giám sát dựa trên AI cũng làm thay đổi cách nhân viên cảm nhận môi trường làm việc. Đối với một số người, đây là công cụ hỗ trợ.

Nhưng với những người khác, nó tạo ra cảm giác bị theo dõi liên tục, từ đó làm xói mòn niềm tin. Những thay đổi này dần chuyển hóa thành hành vi.

Theo các nghiên cứu được HR Reporter đề cập, khi cảm thấy bị đe dọa bởi AI, nhân viên có xu hướng che giấu thông tin thay vì hợp tác. Tinh thần chia sẻ giảm sút, nhường chỗ cho các hành vi tự bảo vệ.



Đáng chú ý, một nghiên cứu của Harvard Business Review cho thấy AI tạo sinh có thể cải thiện năng suất nhưng lại làm giảm động lực nội tại khoảng 11%. Đồng thời tăng mức độ nhàm chán lên 20%.



Điều này tạo ra một nghịch lý: hiệu quả tăng nhưng sự gắn kết giảm. Không dừng lại ở đó, AI cũng không thực sự làm giảm khối lượng công việc như kỳ vọng ban đầu. Khi các quy trình trở nên nhanh hơn, kỳ vọng cũng tăng theo.

Nhân viên làm nhiều hơn, nhanh hơn, liên tục hơn để chứng minh năng lực và tăng thêm kỹ năng. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến kiệt sức, một dạng “chi phí ẩn” của hiệu suất.

Những tín hiệu bị bỏ qua và vai trò không thể thay thế của con người

Trong nhiều doanh nghiệp, các bảng điều khiển vẫn ưu tiên những chỉ số hữu hình như sản lượng hay chi phí. Trong khi các yếu tố như sự tự tin, cảm giác thuộc về hay thời gian phục hồi sau sai sót gần như không được theo dõi.

Căng thẳng vì AI không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng sự phản kháng. Đôi khi, nó thể hiện qua việc nhân viên nhận quá nhiều việc để chứng minh giá trị của mình. Hoặc ngược lại, là sự rút lui âm thầm khỏi các tương tác tập thể.

﻿AI đang âm thầm "bào mòn" động lực nội tại của nhân sự

Sự cô lập cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Khi AI trở thành “trung gian” trong nhiều quy trình, tương tác giữa con người với nhau giảm dần. Công việc có thể hiệu quả hơn, nhưng lại thiếu đi yếu tố cộng đồng, thứ vốn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp.



Ở cấp độ lãnh đạo, AI ngày càng có khả năng hỗ trợ soạn thảo báo cáo, phân tích dữ liệu hay lập kế hoạch. Tuy nhiên, như McKinsey & Company nhận định, AI không thể thay thế những nhiệm vụ cốt lõi của lãnh đạo như đưa ra phán đoán đạo đức, định hướng con người hay xây dựng niềm tin.

Nếu các nhà lãnh đạo phụ thuộc quá nhiều vào AI trong các khía cạnh mang tính quan hệ, nhân viên có thể cảm thấy thiếu sự hỗ trợ. Đây được xem như là một yếu tố khó nhận biết nhưng có tác động lâu dài.

Một hướng tiếp cận đang được nhấn mạnh là khả năng phục hồi tâm lý, khả năng thích nghi và duy trì sự ổn định trước thay đổi. Nghiên cứu trên Nature cho thấy những cá nhân có khả năng phục hồi cao thường giữ được sự tự tin và lạc quan khi đối mặt với rủi ro nghề nghiệp từ AI.

Điều quan trọng là khả năng này hoàn toàn có thể đo lường và phát triển. Nó không nên bị xem là yếu tố “mềm”, mà cần được đặt ngang hàng với các chỉ số kỹ thuật trong chiến lược triển khai AI.

Để làm được điều đó, các tổ chức cần bắt đầu từ sự rõ ràng. AI sẽ được sử dụng như thế nào, điều gì thay đổi, điều gì vẫn thuộc về con người. Khi thông tin minh bạch, sự mơ hồ, vốn là nguồn gốc của lo lắng sẽ giảm đi đáng kể.

Bên cạnh đó là việc xác định rõ trách nhiệm. Nhân viên cần hiểu ranh giới giữa quyết định của AI và phán đoán của con người. Khi ranh giới này bị xóa nhòa, áp lực sẽ gia tăng.

Đào tạo lại kỹ năng cũng đóng vai trò quan trọng. Không chỉ để duy trì công việc hiện tại, mà còn để giúp nhân viên thích nghi với những vai trò mới. Khi doanh nghiệp đầu tư vào con người song song với công nghệ, họ củng cố được sự ổn định lâu dài.

Cuối cùng, niềm tin cần được bảo vệ như một tài sản chiến lược. Các hệ thống giám sát và phân tích nên được triển khai có kiểm soát, minh bạch và có sự đồng thuận.

AI chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh hơn khả năng thích nghi tự nhiên của con người. Câu hỏi không còn là có nên ứng dụng AI hay không, mà là làm thế nào để triển khai một cách khôn ngoan.

Trong khi các chỉ số như tốc độ, sản lượng hay lợi nhuận dễ dàng đo lường, thì những yếu tố quyết định thành công dài hạn lại ít hữu hình hơn: sự tự tin, cảm giác an toàn và niềm tin của nhân viên.



Nếu 91% lãnh đạo vẫn chưa theo dõi những yếu tố này, thì đây không chỉ là khoảng trống mà còn là cơ hội để tái định nghĩa cách quản trị trong kỷ nguyên AI.

Công nghệ có thể nâng cao năng lực tổ chức, nhưng chính con người mới quyết định mức độ bền vững của sự phát triển đó. Và trong một thế giới ngày càng tự động hóa, khả năng giữ vững yếu tố con người có thể sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh lớn nhất.

*Nguồn bài viết: CIO