Anthropic khóa toàn bộ 110 tài khoản của cả công ty mà không cảnh báo, hôm sau vẫn gửi hóa đơn thu tiền gia hạn

Sáng thứ Hai, toàn bộ 110 nhân viên của một công ty công nghệ nông nghiệp tại Mỹ đồng loạt nhận được email thông báo tài khoản Claude của họ đã bị đình chỉ. Không có cảnh báo trước, không có giải thích, và đáng chú ý là ngay cả các quản trị viên hệ thống cũng không hề được thông báo.

Ban đầu, mỗi người đều nghĩ đây là lệnh cấm mang tính cá nhân, bởi email được gửi riêng lẻ kèm theo một biểu mẫu kháng nghị. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút trao đổi nội bộ trên Slack, họ nhận ra toàn bộ tổ chức đã bị khóa cùng một lúc. Không có ngoại lệ, không có dấu hiệu báo trước.

Ngay sau đó, công ty gửi đơn kháng nghị theo hướng dẫn. Nhưng 36 giờ trôi qua, họ vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Anthropic. Các nỗ lực liên hệ qua nhiều kênh, bao gồm cả việc nhắn trực tiếp cho nhân viên Anthropic từng xuất hiện trong các cuộc thảo luận tương tự trên mạng xã hội, đều rơi vào im lặng.

Tuy nhiên, điều khiến sự việc trở nên khó hiểu hơn nằm ở cách hệ thống tiếp tục vận hành. Trong khi toàn bộ tài khoản nhóm bị đình chỉ, tài khoản API của công ty vẫn hoạt động bình thường và tiếp tục phát sinh chi phí. Thậm chí, chỉ một ngày sau khi bị khóa, công ty còn nhận được hóa đơn gia hạn dịch vụ. Trớ trêu ở chỗ, các quản trị viên không thể đăng nhập để kiểm tra mức sử dụng hay chi phí, vì chính email của họ cũng đã bị chặn.

Nói cách khác, họ đang trả tiền cho một dịch vụ mà họ không thể truy cập, trong khi phía cung cấp dịch vụ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn đến lệnh cấm vẫn hoàn toàn không rõ ràng. Nội bộ công ty chỉ có thể suy đoán liệu các nội dung liên quan đến công việc như phân bón, vệ tinh GPS hay các chủ đề nông nghiệp khác có vô tình kích hoạt hệ thống kiểm duyệt tự động hay không. Nhưng vì không có giải thích chính thức, họ cũng không biết cần tránh điều gì trong tương lai.

Sự thiếu minh bạch này khiến mọi hoạt động trở nên rủi ro. Khi một hành động bình thường cũng có thể dẫn đến việc bị khóa toàn bộ hệ thống, doanh nghiệp gần như không có cách nào kiểm soát được nguy cơ.

Người sáng lập công ty cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở thiết kế của nền tảng. Theo ông, việc một hành vi từ cá nhân có thể dẫn đến lệnh cấm cho toàn bộ tổ chức là một rủi ro nghiêm trọng trong môi trường doanh nghiệp. Chỉ cần một nhân viên, dù vô tình hay cố ý, cũng có thể khiến cả công ty mất quyền truy cập vào công cụ đang phục vụ quy trình làm việc hàng ngày.

Không có biện pháp bảo vệ, không có quyền ghi đè của quản trị viên, và cũng không có cách nào giảm thiểu tác động khi xảy ra sự cố. Ông nói: "Bạn phải tự hỏi liệu đây có phải nền tảng mà doanh nghiệp có thể tin tưởng giao quy trình làm việc hàng ngày hay không."

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng người dùng. Nhiều ý kiến cho rằng việc khóa toàn bộ tổ chức mà không cảnh báo, không giải thích và không có kênh hỗ trợ rõ ràng là một dấu hiệu đáng lo ngại. Một số người dùng khác cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự, với các lệnh cấm đột ngột và không có phản hồi sau khi kháng nghị.

Trong các cuộc thảo luận, một giả thuyết được nhắc đến là khả năng hệ thống kiểm duyệt tự động hoạt động quá mức, đặc biệt với những từ khóa nhạy cảm có thể bị hiểu sai ngữ cảnh. Một giả thuyết khác cho rằng nền tảng có thể đang chịu áp lực về tài nguyên và phải hạn chế một số nhóm người dùng. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, do thiếu thông tin từ phía Anthropic.

Dù nguyên nhân là gì, sự việc này đang đặt ra một vấn đề lớn hơn. Khi các công cụ AI ngày càng trở thành hạ tầng cho hoạt động doanh nghiệp, những quyết định tự động, thiếu minh bạch và không có cơ chế hỗ trợ rõ ràng có thể tạo ra rủi ro gián đoạn ngoài dự đoán.

Hiện tại, công ty bị ảnh hưởng vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Trong khi chờ đợi, họ tiếp tục ở trong một tình thế khó xử: bị khóa khỏi nền tảng, nhưng vẫn phải thanh toán cho dịch vụ mà họ không thể sử dụng.