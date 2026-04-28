Người Việt mua gì mà mỗi ngày chốt tới 12,6 triệu sản phẩm trên sàn TMĐT?

Theo báo cáo Thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý I/2026 của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, quý I sàn thương mại điện tử (TMĐT) ghi nhận tổng sản lượng 1.138,6 triệu sản phẩm, tương ứng mức tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2025. Với thời gian thống kê từ ngày 1/1 đến 31/3, bình quân mỗi ngày người Việt chốt khoảng 12,6 triệu sản phẩm trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop.

Cùng với sản lượng tăng, doanh số toàn thị trường đạt 148,6 nghìn tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước. Số shop phát sinh đơn hàng đạt 490,9 nghìn shop, tăng 3,91%.

Xét theo diễn biến từng tháng, tháng 1 ghi nhận mức tăng doanh số mạnh nhất, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Tháng 2 tăng 5%, trong khi tháng 3 tăng 11%.

Trong cơ cấu ngành hàng, nhóm Làm đẹp dẫn đầu về doanh số với 24.427,3 tỷ đồng. Đây cũng là ngành đứng đầu toàn thị trường trong quý đầu năm.

Xếp sau là Nhà cửa - Đời sống với doanh số 18.246 tỷ đồng, tiếp đến là Thời trang nữ đạt 20.953,71 tỷ đồng.

Ở nhóm hàng tiêu dùng, Bách hóa - Thực phẩm đạt 9.111,96 tỷ đồng doanh số. Điện thoại và Máy tính bảng đạt 7.133,65 tỷ đồng, trong khi Thời trang nam đạt 9.464,42 tỷ đồng.

Về tốc độ tăng trưởng doanh số, Thời trang nam là ngành tăng mạnh nhất với 151,08% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Phụ kiện thời trang tăng 92,88%, Thời trang nữ tăng 74,75%, Giày dép nữ tăng 45,27% và Điện thoại & Máy tính bảng tăng 44,73%.

Ở chiều ngược lại, ngành Sức khỏe giảm 2,86% doanh số và giảm 7,02% sản lượng.

Nếu xét theo số lượng sản phẩm bán ra, Nhà cửa - Đời sống dẫn đầu với 210,96 triệu sản phẩm. Làm đẹp đứng thứ hai với 159,96 triệu sản phẩm, tiếp theo là Thời trang nữ với 146,15 triệu sản phẩm.

Bách hóa - Thực phẩm đạt 84,73 triệu sản phẩm, trong khi Thời trang nam đạt 53,38 triệu sản phẩm.

Theo phân khúc giá, nhóm 100.000 - 200.000 đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất trong quý I/2026 với 24,8% thị phần. Tiếp theo là nhóm dưới 100.000 đồng với 21,2%, nhóm 200.000 - 350.000 đồng chiếm 17,5%.

Nhóm hàng giá trên 1 triệu đồng chiếm 15,8% thị phần doanh số. Các phân khúc còn lại gồm 350.000 - 500.000 đồng chiếm 9,4%, 500.000 - 750.000 đồng chiếm 7,1% và 750.000 - 1 triệu đồng chiếm 4,2%.

Bức tranh thương mại điện tử quý I diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực. GDP quý I/2026 tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, trong khi CPI bình quân tăng 3,51%.

Về dự báo quý II/2026, nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn nhận định doanh số thị trường của 4 sàn thương mại điện tử gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki được ước đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,28% so với quý I/2026. Trong khi đó, sản lượng dự báo đạt khoảng 1.153 triệu sản phẩm, tăng 1,27% so với quý trước. Theo đơn vị báo cáo, diễn biến này cho thấy xu hướng tiêu dùng hàng hóa tiếp tục duy trì tăng nhẹ về lượng, nhưng giá trị doanh số trong quý được dự báo thấp hơn quý I/2026.

Báo cáo cũng dự báo xu hướng mua sắm quý II gắn với yếu tố mùa vụ. Giai đoạn tháng 4 trùng kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhóm hàng phù hợp gồm vali, balo du lịch, túi xách du lịch, thời trang du lịch và dép/sandal. Sang tháng 5, nhu cầu chuyển hè có thể thúc đẩy các mặt hàng như kem chống nắng, xịt khoáng, sản phẩm chăm sóc da mùa nóng, áo chống nắng, áo thun và quần áo mỏng nhẹ. Đến tháng 6, cao điểm du lịch hè được dự báo hỗ trợ sức mua với các nhóm vali, balo, túi du lịch, đồ bơi, kính bơi, phụ kiện biển, quạt cầm tay, thiết bị làm mát cá nhân, kem chống nắng, mỹ phẩm du lịch và đồ dùng trẻ em đi chơi hè.



