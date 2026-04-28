Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Facebook lại gặp lỗi bất thường

Theo Lê Tỉnh | 28-04-2026 - 15:41 PM | Kinh tế số

Một số người đang gặp tình trạng ứng dụng Facebook thường xuyên bị thoát đột ngột.

Từ ngày 27 đến sáng nay, 28-4, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam phản ánh tình trạng ứng dụng liên tục gặp lỗi, gây gián đoạn trải nghiệm.

Theo ghi nhận, không ít trường hợp ứng dụng bị thoát đột ngột ngay sau khi mở. Một số người dùng cho biết hệ thống hiển thị thông báo: “Facebook đã đóng vì ứng dụng này có lỗi”.

“Cứ bấm vào ứng dụng Facebook là lại bị văng ra ngoài, lặp đi lặp lại rất khó chịu” - anh Lê Quân (phường Xuân Hòa, TP HCM) cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng khác gặp lỗi khi xem video, nền tảng tự động chuyển sang nội dung khác hoặc hiển thị không đầy đủ dù kết nối internet ổn định. Tình trạng này chủ yếu xảy ra trên phiên bản di động và vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Facebook lại gặp lỗi bất thường- Ảnh 1.

Ứng dụng Facebook trên điện thoại đang gặp lỗi

Đến nay, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ các lần trước, lỗi thường xuất hiện khi hệ thống được cập nhật, điều chỉnh thuật toán News Feed hoặc gặp trục trặc máy chủ tạm thời.

Trong thời gian chờ khắc phục, người dùng có thể thử một số giải pháp như thoát hoàn toàn và mở lại ứng dụng để làm mới hệ thống. Việc xóa bộ nhớ đệm (cache), kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất cũng có thể giúp cải thiện tình trạng. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, người dùng có thể chuyển sang sử dụng phiên bản web thông qua trình duyệt.

Facebook lại gặp lỗi bất thường- Ảnh 2.

Facebook đang gặp sự cố

Trước đó, người dùng Facebook tại Việt Nam từng ghi nhận lỗi liên quan đến việc đăng bài viết chỉ có nội dung văn bản. Cụ thể, sau khi đăng trạng thái, hệ thống vẫn ghi nhận nhưng giao diện không tự làm mới, khiến nhiều người nhầm tưởng bài viết chưa được đăng. Chỉ khi tải lại ứng dụng hoặc bổ sung nội dung có hình ảnh, video, bảng tin mới cập nhật trở lại. Lỗi này xuất hiện trên cả phiên bản di động và web.

Ngoài ra, thời gian gần đây, một số người dùng còn phản ánh tình trạng hình ảnh bị hiển thị bất thường, khi ảnh màu tải lên bị chuyển thành đen trắng, ảnh hưởng đến cả bài đăng và phần bình luận.

Trước đó, cuối tháng 3-2026, nhiều người dùng cũng không thể xem bình luận trên các bài viết. Khi nhấn vào, giao diện chỉ hiển thị màn hình trắng, kể cả khi chọn chế độ “tất cả bình luận”. Sự cố kéo dài nhiều giờ, gây ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt với nhóm người dùng kinh doanh và bán hàng trên nền tảng này.

Công nghệ 28/4: Elon Musk kiện Sam Altman, Taylor Swift chống deepfake

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

Từ Khóa:
Facebook

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng

Google đầu tư tới 40 tỷ USD vào Anthropic

Xây nhà máy bán dẫn công nghệ cao lớn nhất thế giới tại Việt Nam, đại bàng Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm điều này

15:22 , 28/04/2026
YouTube chính thức "biết nói": Google thay đổi thuật toán, biến nền tảng video thành bộ não AI khổng lồ, chấm dứt thời đại tìm kiếm thủ công

14:39 , 28/04/2026
Thà chịu chi phí gấp đôi chứ không chọn Trung Quốc, đường sắt cao tốc 136 tỷ USD mãi không thể về đích, lỡ hẹn 4 lần đã chọn công nghệ gì?

14:29 , 28/04/2026
Công nghệ 28/4: Elon Musk kiện Sam Altman, Taylor Swift chống deepfake

13:45 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên