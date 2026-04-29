Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ

Trí tuệ nhân tạo từng được kỳ vọng sẽ thay thế nhân sự và tiết kiệm chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, kịch bản ngược đời đang xuất hiện: một số công ty quyết định ngừng dùng AI để quay lại tuyển dụng lập trình viên truyền thống.

Lý do đằng sau sự thay đổi này rất thực tế: chi phí duy trì các nền tảng AI đang tăng cao. Khởi nguồn cho câu chuyện này là một bài đăng gây chú ý trên diễn đàn r/ClaudeCode của mạng xã hội Reddit.

Chủ nhân bài viết chia sẻ về một quyết định mới của công ty: họ vừa hủy 5 gói đăng ký AI trả phí để lấy ngân sách tuyển dụng hai lập trình viên bậc trung (mid-level dev).

Để kiểm tra "nhân sự mới", công ty đã dùng một câu lệnh bẫy logic nổi tiếng về "tiệm rửa xe", đó là “Should I walk 100m to the car wash, or should I get in a vehicle and drive myself 100m to the car wash?”. Các mô hình AI thường suy nghĩ máy móc và đưa ra hướng dẫn đi bộ từng bước. Trong khi đó, hai lập trình viên người thật lại có câu trả lời dứt khoát: "Không ai lại đi bộ đến tiệm rửa xe cả, đừng ngớ ngẩn thế. Cứ lái thẳng chiếc xe đến đó đi".

Tác giả bài đăng đánh giá điểm cộng của con người là không bị "ảo giác" hay bịa đặt thông tin. Vị quản lý này hài hước đánh giá: "Điểm trừ duy nhất là chi phí 'điện toán cà phê' của họ hiện đang hơi cao, nhưng chúng tôi dự định sẽ tinh chỉnh lại trong đợt làm việc tới".

Thêm vào đó, hai nhân sự này đã giải quyết mọi câu hỏi kỹ thuật trong ngày mà không hề báo lỗi "sử dụng token vượt ngưỡng 7.5x" như nền tảng AI. Họ còn biết nói đùa, giúp văn phòng trở nên sôi nổi hơn. Tác giả kết luận tỷ lệ hiệu năng trên giá thành của lập trình viên ở thời điểm hiện tại là cực kỳ ấn tượng.

Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng Reddit đã có nhiều ý kiến chia sẻ góc nhìn thú vị. Một tài khoản có tên Felwyin lập tức đưa ra lời cảnh báo mang tính “chuyên môn”: "Tuyệt đối không được cắt giảm lượng 'điện toán cà phê' của họ. Lập trình viên có thể trở nên rất cáu kỉnh nếu thiếu hụt nguồn năng lượng cốt lõi này".

Một người dùng khác tên joost00719 chia sẻ trải nghiệm thất bại khi thử làm điều tương tự: "Chúng tôi cũng từng thử thuê người thật, nhưng kết quả là khung giờ làm việc hành chính biến thành một bữa tiệc đồ ngủ lộn xộn tại văn phòng".

Nhiều người dùng đánh giá đây là một bài viết mang tính giải trí cao giữa bối cảnh diễn đàn đang có nhiều ý kiến phàn nàn về chi phí API. Một bình luận khác trêu chọc: "Anthropic chắc hẳn đang tung bot vào để downvote bài viết này vì sợ lộ điểm yếu trong mô hình kinh doanh của họ".

Đằng sau câu chuyện trào phúng này là bài toán thực tế về chi phí đang đặt ra cho các đội ngũ phát triển phần mềm. Sự ra mắt của nền tảng Claude Code từ Anthropic, một môi trường lập trình AI tự động, cho thấy chi phí sử dụng trí tuệ nhân tạo không còn rẻ như trước.

Cấu trúc giá hiện tại của hệ sinh thái Claude đang tạo ra rào cản tài chính cho các startup và studio quy mô nhỏ. Gói Pro cơ bản giá 20 USD/tháng hiện chỉ phù hợp cho các nhu cầu sửa lỗi nhẹ nhàng.

Khi áp dụng vào môi trường sản xuất thực tế với các tác vụ phức tạp, người dùng cần nâng cấp lên gói Max với chi phí dao động từ 100 đến 200 USD/tháng. Đối với môi trường làm việc nhóm, gói Team Premium yêu cầu tới 125 USD/tháng cho mỗi tài khoản.

Các mức giá gói Claude Max

Chi phí còn tăng cao hơn khi các công ty sử dụng kết nối API và trả tiền theo mức dùng thực tế. Với mô hình tiên tiến như Opus 4.7, mức phí đang là 5 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 25 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Với các tác vụ yêu cầu AI quét toàn bộ kho mã nguồn và cấu trúc lại hệ thống, lượng token tiêu thụ có thể tốn hàng chục USD chỉ trong một giờ. Đã có những trường hợp người dùng trên Reddit chia sẻ hóa đơn API hàng tháng vọt lên mức 2.500 USD.

Khi chi phí nền tảng có thể chạm mức hàng chục nghìn USD mỗi năm, việc thuê nhân sự bằng xương bằng thịt có khi lại trở thành một lựa chọn kinh tế dễ kiểm soát hơn.

Dù bắt đầu như một câu chuyện vui, bài đăng này phản ánh quá trình thương mại hóa của công nghệ mới. Trong giai đoạn đầu, các công ty công nghệ thường trợ giá để thu hút người dùng. Nhưng khi các mô hình trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi năng lực điện toán và máy chủ lớn, việc tăng giá để bù đắp chi phí là điều khó tránh khỏi.

Câu chuyện này cũng mở ra một góc nhìn có phần phũ phàng đối với giới công nghệ: hóa đơn vận hành AI giờ đây hoàn toàn có thể đắt đỏ hơn cả lương tháng của một lập trình viên. Nếu như trước đây, việc ứng dụng AI được xem là bài toán cắt giảm nhân sự tối ưu, thì hiện tại, chi phí để duy trì một "nhân viên AI" làm việc cường độ cao qua API có thể ngốn hàng nghìn USD mỗi tháng. Con số này thậm chí còn vượt qua mức đãi ngộ của một kỹ sư phần mềm bậc trung tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, giữa làn sóng đi theo trò đùa, không phải ai cũng tin vào tính xác thực của câu chuyện. Một người dùng tỏ ra vô cùng hoài nghi và thẳng thắn vạch trần sự phi lý về mặt toán học: "Không đời nào đây là một bài viết thật. Người ta hay nói về chiêu trò 'astroturfing' (tạo luồng dư luận giả mạo), và đây chính là đỉnh cao của nó. Làm sao chi phí cho một gói đăng ký Claude 100-200 USD (hay thậm chí là 5 gói) lại có thể đem ra so sánh với quỹ lương của tận hai lập trình viên bậc trung cơ chứ? Lương một tháng của một dev bậc trung dư sức trả phí AI cho cả một đội ngũ trong suốt một năm trời". Một số người phản đối bình luận này, cho rằng mức lương lập trình viên không phải ở nơi nào cũng cao.