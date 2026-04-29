Bị lừa chuyển khoản chỉ 1.000 đồng cũng báo công an thì có được giải quyết không? Cán bộ Công an trả lời

Tại chương trình "Đừng để mất tiền vì sập bẫy lừa đảo" nằm trong chiến dịch Toàn dân chống lừa đảo do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP. HCM VTVT9 chủ trì tổ chức, các thủ đoạn tinh vi được cảnh báo. Thiếu tá Nguyễn Tấn Mạnh, phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an TP. HCM cho biết, thủ đoạn liên quan đến việc đổi tiền giả không mới, nó xảy ra hàng năm. Các đối tượng thường yêu cầu đặt cọc hoặc cung cấp một ứng dụng, một đường link để chúng ta điền thông tin, thực hiện việc đổi tiền.

Chúng ta cũng thấy rằng chỉ với 300.000 đồng, các đối tượng đã rất thông minh khi đánh vào tâm lý số tiền nhỏ. Khi bị chiếm đoạt số tiền ít ỏi như vậy, người dân thường nghĩ "có 300.000 đồng cũng không đáng gì, lỡ rồi bỏ qua" và không trình báo công an. Các đối tượng lừa đảo sẽ nghĩ rằng đây là cấp số nhân: hôm nay lừa một người, sau đó 10 người, 100 người, số tiền sẽ lên rất nhiều.

Khi người dân không tố cáo, các đối tượng này sẽ thực hiện trót lọt. Vậy nếu ở ngoài đời thực mà bị mất 300.000 đồng, trình báo công an có giải quyết không? Mọi cơ quan công an đều sẽ giải quyết, không chỉ riêng trường hợp 300.000 đồng. Tâm lý của các đối tượng rất tinh vi, chúng đánh vào việc người dân ngại rắc rối khi đến cơ quan công an vì số tiền quá ít.

Việc đi lại, làm nhiều thủ tục, cung cấp thông tin, in ấn giấy tờ... đều tốn thời gian. Vì vậy, nhiều người chọn bỏ qua. Tuy nhiên, dù chỉ bị lừa 1.000 đồng, người dân cũng cần phải tố cáo, Thiếu tá Nguyễn Tấn Mạnh khẳng định.

Công an Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền từ vài nghìn đến vài triệu đồng. Cụ thể, công an phát hiện nhiều nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải các nội dung tuyển dụng việc làm: “Tuyển bạn đồng hành”; "Gia công hàng thủ công tại nhà"; “Kiếm thêm thu nhập không bỏ vốn”. Tuy nhiên, qua trao đổi để được nhận việc thì người có nhu cầu phải nộp một khoản phí để cọc “nhận nguyên liệu”, “phí vận chuyển”.

Nhận thấy có các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo. Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo tài sản. Công an thông tin đến mọi người, khuyến cáo các nội dung như sau:

1. Nhận diện thủ đoạn và dấu hiệu lừa đảo

- Quảng cáo hấp dẫn: Đăng tin tuyển người xâu chuỗi hạt, làm tranh đính đá, dán hoa, lắp bút... với mức lương từ 200.000đ - 500.000đ/ngày. Thủ tục đơn giản, không cần kinh nghiệm.

- Để nhận nguyên liệu về làm, nạn nhân được yêu cầu chuyển khoản "Tiền cọc nguyên liệu" hoặc "Phí vận chuyển" từ vài nghìn đồng, cho đến vài trăm nghìn rồi vài triệu đồng.

- Dẫn dụ nộp thêm: Sau khi nộp cọc, chúng lấy lý do "phí bảo hiểm hàng hóa", "phí kích hoạt tài khoản hệ thống" để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

- Sau khi nhận tiền, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, chặn liên lạc hoặc gửi nguyên liệu rác không đúng giá trị, sau đó từ chối thu mua sản phẩm với lý do "hàng lỗi" để bùng tiền cọc.

* Lưu ý dấu hiệu lừa đảo

- Yêu cầu chuyển khoản tiền trước khi bắt đầu công việc.

- Mức lương cao bất thường so với công sức bỏ ra (Việc nhẹ - Lương cao).

- Giao tiếp chỉ qua tin nhắn mạng xã hội, không có địa chỉ công ty rõ ràng, không có hợp đồng lao động hợp pháp.

2. Khuyến cáo

- Tuyệt đối KHÔNG chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào (tiền cọc, tiền phí...).

- Cảnh giác với các lời mời chào việc làm trên mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

- Chia sẻ ngay thông tin này đến người thân, bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.

- Báo cáo: Nếu phát hiện các trang Facebook/Zalo có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo cáo lên cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục An ninh mạng.