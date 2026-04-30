Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ánh Lê | 30-04-2026 - 22:15 PM | Sống

Lời khuyên cho những người đang sử dụng iPhone

5 lưu ý dưới đây có thể giúp iPhone của bạn hạn chế hư hỏng và duy trì hiệu suất lâu dài.

iPhone là thiết bị công nghệ được nhiều người sử dụng, tuy nhiên không phải ai cũng khai thác đúng cách để đảm bảo hiệu suất và độ bền lâu dài. Muốn iPhone của bạn được gia tăng tuổi thọ, chạy mượt và mạnh, bạn hãy ghi nhớ 5 điều dưới đây:

1. Không nên sạc pin đầy 100%

Không ít người dùng iPhone vẫn tin rằng việc sạc pin đầy 100% mỗi lần là cách tốt nhất để kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, với công nghệ pin hiện đại ngày nay, quan niệm này lại không hoàn toàn chính xác. Các chuyên gia công nghệ cho rằng thói quen tưởng chừng hợp lý này thậm chí có thể khiến pin nhanh chai hơn nếu duy trì lâu dài.

Theo đó, pin của iPhone là pin Lithium-ion, hoạt động ổn định và bền hơn khi được duy trì trong khoảng dung lượng từ 20% đến 80%. Sạc đầy liên tục sẽ khiến pin chịu áp lực điện áp cao, lâu dài dễ bị chai và giảm tuổi thọ. Để bảo vệ pin, nên sạc vừa đủ dùng, hạn chế sạc đầy 100% trừ khi thực sự cần thiết, giúp iPhone bền hơn.

Ngược lại, người dùng cũng không nên thường xuyên để pin xuống 0% vì có thể gây hại cho khả năng duy trì mức pin của điện thoại. Giữ pin trong khoảng 20-80% là lý tưởng, vì vậy, hãy sạc khi pin còn khoảng 20 - 30% để bảo vệ pin và duy trì hiệu năng ổn định cho iPhone.

2. Nên thường xuyên khởi động lại iPhone

Hầu hết các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên khởi động lại iPhone ít nhất mỗi tuần một lần. Đối với những thiết bị iPhone đời mới, tần suất có thể giảm xuống còn khoảng một lần mỗi tháng. Ngược lại, với các mẫu iPhone đã sử dụng lâu năm và có dấu hiệu suy giảm hiệu suất, người dùng nên khởi động lại thiết bị ít nhất mỗi tuần hoặc hai tuần một lần để đảm bảo hoạt động ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc khởi động lại iPhone sẽ giúp giải phóng RAM, xóa bỏ các ứng dụng đang chạy trong nền và cải thiện hiệu suất của thiết bị, đặc biệt hiệu quả với những chiếc iPhone cũ. Ngoài việc cải thiện hiệu suất, khởi động lại iPhone còn giúp bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công mạng.

Theo Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), việc này có thể xóa bỏ các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi người dùng đều cần lo lắng về các cuộc tấn công này vì chúng thường nhắm đến những cá nhân cụ thể.

3. Tháo ốp lưng khi sạc pin iPhone

Việc tháo ốp lưng khi sạc iPhone giúp thiết bị tản nhiệt tốt hơn, hạn chế tình trạng nóng lên trong quá trình nạp pin. Nếu giữ nguyên ốp, nhiệt lượng có thể bị tích tụ, lâu dài khiến pin nhanh chai, làm giảm tuổi thọ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thiết bị. Đặc biệt, với các loại ốp dày hoặc thiết kế kín, người dùng càng nên tháo ốp khi sạc để bảo vệ pin và đảm bảo iPhone vận hành ổn định.

4. Bật tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa"

Việc kích hoạt tính năng “Sạc pin được tối ưu hóa” trên iPhone giúp kéo dài tuổi thọ pin thông qua cơ chế học máy, ghi nhận và phân tích thói quen sạc của người dùng. Dựa trên đó, thiết bị sẽ tự động trì hoãn việc sạc đầy 100% cho đến thời điểm bạn chuẩn bị sử dụng, qua đó giảm thời gian pin duy trì ở mức đầy – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chai pin.

Khi được bật, tính năng này ưu tiên bảo vệ pin, hạn chế sạc quá mức và giảm nguy cơ quá nhiệt trong quá trình sử dụng. Đây là lựa chọn phù hợp với những người dùng chú trọng đến việc tối ưu hóa tuổi thọ pin và duy trì hiệu suất thiết bị.

Ảnh minh họa: Internet

5. Không nên sạc pin iPhone qua cổng USB máy tính

Không nên sạc pin iPhone qua cổng USB máy tính vì nguồn điện từ cổng USB thường yếu và không ổn định, khiến quá trình sạc diễn ra chậm, pin lâu đầy và dễ bị hao mòn nếu lặp lại thường xuyên. Việc sạc không đủ dòng điện còn có thể khiến pin nhanh chai, giảm tuổi thọ và hiệu suất sử dụng thiết bị về lâu dài.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, sạc pin qua máy tính còn tiềm ẩn nguy cơ truyền virus, mã độc giữa điện thoại và máy tính, nhất là khi dùng máy tính lạ hoặc nơi công cộng.

(Tổng hợp)

Ánh Lê

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên