Thời hạn xác thực thuê bao di động để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Huỳnh Duy | 30-04-2026 - 21:36 PM | Sống

Có 2 mốc thời gian chủ thuê bao di động cần lưu ý để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số.

Từ ngày 15/4, theo quy định mới tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, mọi thuê bao di động phải đảm bảo dữ liệu cá nhân khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (bao gồm 4 trường thông tin thiết yếu: Số định danh, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt).

Để tránh gián đoạn liên lạc, người dùng đang sử dụng chứng minh nhân dân cũ hoặc có thông tin chưa chuẩn xác hoàn toàn có thể tự cập nhật thông qua ứng dụng chính thức của các nhà mạng. Lưu ý: Nếu SIM đã được đăng ký bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip chuẩn xác từ trước, người dùng không cần thực hiện thêm thao tác nào.

Theo quy trình, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng theo từng đợt, đề nghị xác nhận việc có hay không sử dụng các số điện thoại đang đứng tên ở tất cả các mạng. Trường hợp người dùng xác nhận không sử dụng, số điện thoại sẽ bị khóa 1 chiều và yêu cầu cập nhật thông tin chính xác trong 60 ngày, nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Có 2 mốc thời gian chủ thuê bao di động cần lưu ý để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số. (Ảnh minh hoạ)

Người dùng cũng có thể thao tác qua ứng dụng của nhà mạng, sau đó thực hiện các bước như: Chụp ảnh CCCD, ảnh chân dung, quét chip trên CCCD bằng điện thoại. kiểm tra thông tin để đảm bảo chính xác trước khi thực hiện bước ký hợp đồng, xác nhận bằng OTP và chờ hệ thống xác nhận cập nhật thành công. Các nhà mạng khẳng định, người dùng có thể thực hiện bằng cách này ở bất cứ đâu, kể cả khi đang ở nước ngoài.

Trong trường hợp gặp lỗi hệ thống hoặc không rành thao tác công nghệ, người dùng có thể mang theo thẻ CCCD gắn chip ra các cửa hàng, đại lý chính thức của nhà mạng để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp.

Toàn bộ quá trình chuẩn hóa thông tin (dù tự thao tác trên ứng dụng hay làm trực tiếp tại quầy) đều là hoàn toàn miễn phí. Người dùng tuyệt đối không nhấn, truy cập vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn SMS yêu cầu cập nhật thông tin để phòng tránh nguy cơ bị kẻ gian lừa đảo, đánh cắp dữ liệu.

Lộ trình SIM bị khóa khi không xác thực

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông cho số thuê bao di động đăng ký thông tin thuê bao mới kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực sau khi số thuê bao di động đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Trường hợp thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin sẽ bị khóa SIM theo các mốc thời gian dưới đây:

Các mốc thời gian khóa SIM 1 chiều, 2 chiều, thu hồi số khi không xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định

Theo Huỳnh Duy

