Cứu sống nữ du khách lao ra biển Bãi Sau trong trạng thái tinh thần không ổn định

Theo Ngọc Giang | 30-04-2026 - 21:20 PM | Sống

Lực lượng cứu hộ bãi biển đã kịp thời cứu sống một du khách lớn tuổi lao ra biển Bãi Sau khi tinh thần không ổn định.

Ngày 30-4, trong quá trình tuần tra, đội cứu hộ bãi biển thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường, đi dần ra xa bờ tại Bãi Sau (phường Tam Thắng, TPHCM) trong trạng thái tinh thần không ổn định.

Nhận thấy nguy cơ đuối nước, lực lượng chức năng lập tức tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Biển Bãi Sau đông nghẹt du khách trong ngày 30-4

Nạn nhân được xác định là bà N.T.H (68 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Qua trao đổi, bà cho biết do buồn chuyện gia đình nên đã một mình đến biển Bãi Sau với ý định dại dột.

Ngay sau khi được đưa lên bờ, bà H. được sơ cứu, trấn an tinh thần và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Đại diện lực lượng cứu hộ cho biết trong dịp lễ 30-4, lượng du khách đổ về biển tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, không chỉ tai nạn tắm biển mà còn các tình huống liên quan đến sức khỏe, tâm lý. Việc tăng cường tuần tra, quan sát giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố.

