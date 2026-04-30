Theo Lệ Thu/VTC News | 30-04-2026 - 19:12 PM | Sống

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo chính sách học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, với mức hỗ trợ tối đa khoảng 55 triệu đồng mỗi năm ở bậc đại học. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức học bổng cao hơn, tối đa khoảng 84 triệu đồng/năm.

Thông tin được GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết ngày 30/4. Chính sách học bổng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt mà còn tạo động lực thu hút, giữ chân người học giỏi trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính sách học bổng này áp dụng cho công dân Việt Nam đang theo học hệ chính quy, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ.

" Học bổng vừa bảo đảm chi phí học tập - sinh hoạt, vừa tạo động lực mạnh để người học theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 01/9/2026", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay.

Theo dự thảo, học bổng dành cho người học hệ chính quy từ bậc cử nhân đến tiến sĩ thuộc 15 nhóm ngành trọng điểm, gồm: Toán học, Thống kê, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Sinh học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện – điện tử, cơ khí, vật liệu, xây dựng, kỹ thuật mỏ…

Hai nhóm đối tượng được xét cấp học bổng. Nhóm thứ nhất là thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế (trong vòng 3 năm). Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên với tổ hợp gồm Toán và hai trong bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, đồng thời nằm trong top 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên toàn quốc.

Để duy trì học bổng trong suốt khóa học, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và năng lực nghiên cứu khoa học (đối với bậc sau đại học). Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, đây là cơ chế vừa tạo cơ hội, vừa sàng lọc nhằm thúc đẩy người học phát triển liên tục.

Về mức hỗ trợ, sinh viên đại học dự kiến nhận từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng (tính trong 10 tháng/năm học). Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức học bổng cao hơn, tối đa khoảng 8,4 triệu đồng mỗi tháng. Chính sách được thiết kế nhằm đảm bảo nhu cầu học tập – sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích rõ rệt.

Đáng chú ý, việc xét và chi trả học bổng dự kiến dựa trên dữ liệu tuyển sinh sẵn có, không phát sinh thêm thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho người học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính sách này là một trong những bước đi nhằm định hướng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực nền tảng và công nghệ chiến lược, phục vụ chuyển đổi số, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tri thức trong giai đoạn tới.

Toàn bộ người dân đến VQG Ba Vì trong 4 ngày tới chú ý: Công an Hà Nội có khuyến cáo

Bộ Y tế đề xuất phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi sau, người dân chú ý

Người đàn ông 50 tuổi sức khoẻ tốt bất ngờ nhận tin mắc suy thận, vợ buồn bã: "Tôi khuyên ông ấy đừng làm 1 việc này nữa"

18:58 , 30/04/2026
Nghiên cứu của Hàn Quốc trên 2,5 triệu người cho thấy: Trước 40 tuổi gặp vấn đề này sẽ tăng đáng kể nguy cơ ung thư

18:32 , 30/04/2026
Nghiên cứu trên 422 bệnh nhân ung thư phổi phát hiện: Những người mắc ung thư phổi đều có 4 điểm chung

17:58 , 30/04/2026
Lời khuyên cho người rụng tóc kinh niên, đừng bỏ qua 15 món ăn này

17:29 , 30/04/2026

