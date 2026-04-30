Người đàn ông 50 tuổi sức khoẻ tốt bất ngờ nhận tin mắc suy thận, vợ buồn bã: “Tôi khuyên ông ấy đừng làm 1 việc này nữa”

Ở tuổi ngoài 50, ông Trương (Trung Quốc) bất ngờ nhận chẩn đoán suy thận mạn tính dù trước đó vẫn duy trì thể lực tốt. Điều khiến các bác sĩ chú ý không chỉ là tình trạng bệnh mà còn là nguyên nhân đằng sau. Người đàn ông này thường xuyên ăn mì ăn liền, thậm chí có ngày tới 4 gói. Thói quen đó đã được ông duy trì trong suốt gần một thập kỷ với lý do bận rộn công việc nên cần chọn thực phẩm tiện lợi.

Khi bác sĩ hỏi về sinh hoạt thường ngày, vợ của ông Trương chỉ biết thở dài: “Chúng tôi khuyên rất nhiều nhưng ông ấy luôn nghĩ cơ thể mình khỏe, không có vấn đề gì”.

Đến khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường và đi kiểm tra, chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng. Theo bác sĩ, mức lọc cầu thận của bệnh nhân chỉ còn dưới 30% so với bình thường, buộc phải điều trị lâu dài, kiểm soát chế độ ăn uống và theo dõi định kỳ.

Các chuyên gia cho biết bệnh thận mạn tính là tình trạng chức năng thận suy giảm kéo dài, tiến triển âm thầm qua nhiều năm. Khác với những bệnh lý cấp tính có biểu hiện rõ rệt, tổn thương thận giai đoạn đầu thường gần như không gây triệu chứng.

Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện phù nề, mệt mỏi, tiểu ít, tăng huyết áp hoặc chỉ số creatinine máu tăng cao. Khi đó, bệnh thường đã bước sang giai đoạn trung bình hoặc nặng.

Theo bác sĩ điều trị, trường hợp của ông Trương là ví dụ điển hình của việc “tích lũy tổn thương” trong thời gian dài. Chế độ ăn quá nhiều mì ăn liền, kết hợp thức khuya, thiếu vận động và chủ quan với sức khỏe đã tạo gánh nặng liên tục lên thận.

Ăn quá nhiều mì ăn liền gây hại cho thận như thế nào?

Mì ăn liền là thực phẩm tiện lợi nhưng thường chứa hàm lượng natri rất cao. Chỉ một gói mì có thể vượt đáng kể lượng muối khuyến nghị trong ngày nếu sử dụng toàn bộ gói gia vị.

Khi cơ thể nạp quá nhiều natri, thận phải hoạt động liên tục để lọc và đào thải lượng muối dư thừa. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tổn thương cầu thận và suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Ngoài ra, nhiều loại mì ăn liền còn chứa lượng lớn chất béo bão hòa, phụ gia thực phẩm và thiếu hụt vitamin, chất xơ cũng như protein chất lượng cao. Nếu sử dụng thay thế bữa ăn chính trong thời gian dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng dinh dưỡng.

Những thói quen âm thầm làm tăng nguy cơ suy thận

Theo các chuyên gia, ngoài chế độ ăn nhiều muối, nhiều người trung niên hiện nay còn duy trì hàng loạt thói quen có thể gây hại cho thận mà không nhận ra.

Việc thường xuyên ngủ muộn, thiếu ngủ khiến cơ thể không có đủ thời gian phục hồi, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và chức năng lọc của thận. Những người có thói quen thức đến nửa đêm để sử dụng điện thoại, làm việc hoặc giải trí có nguy cơ cao gặp các vấn đề chuyển hóa và tim mạch.

Bên cạnh đó, một số người có thói quen tự ý dùng thuốc giảm đau khi đau đầu, đau nhức cơ thể hoặc cảm cúm mà không có chỉ định của bác sĩ. Các chuyên gia cảnh báo, những loại thuốc giảm đau phổ biến nếu sử dụng kéo dài hoặc sai liều có thể gây độc cho thận.

Tăng huyết áp và tiểu đường cũng là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn. Khi đường huyết hoặc huyết áp duy trì ở mức cao trong thời gian dài, hệ thống mạch máu nhỏ trong thận sẽ bị tổn thương dần, làm suy giảm khả năng lọc chất thải của cơ quan này.

Các bác sĩ khuyến cáo những người trên 40 tuổi, người bị tăng huyết áp, tiểu đường, thừa cân béo phì hoặc phải sử dụng thuốc dài ngày nên kiểm tra chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu định kỳ mỗi năm. Đặc biệt, tình trạng protein niệu kéo dài hay xuất hiện protein trong nước tiểu có thể là dấu hiệu sớm của tổn thương thận nhưng thường bị bỏ qua do chưa gây triệu chứng rõ rệt.

Làm gì để bảo vệ thận?

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng bảo vệ thận không nằm ở việc sử dụng các loại “thuốc bổ thận” tràn lan mà chủ yếu đến từ việc duy trì lối sống khoa học.

Theo đó, mỗi người nên uống khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày nếu không có chống chỉ định từ bác sĩ, hạn chế thực phẩm quá mặn, đồ ăn chế biến sẵn và nước ngọt có đường. Chế độ ăn nên ưu tiên rau xanh, trái cây, cá, trứng, đậu và các nguồn protein chất lượng cao, đồng thời giảm thịt đỏ và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Ngoài chế độ ăn uống, việc duy trì vận động đều đặn cũng rất quan trọng. Các hình thức tập luyện nhẹ đến vừa như đi bộ nhanh, đạp xe từ 3 – 5 buổi mỗi tuần có thể giúp cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ chức năng thận. Song song với đó, ngủ đủ giấc và tránh thức khuya kéo dài cũng là yếu tố cần thiết để cơ thể có thời gian phục hồi.

Các bác sĩ cũng lưu ý mọi người không nên tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn, đặc biệt là thuốc giảm đau hoặc thuốc chống viêm.

