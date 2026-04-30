Lời khuyên cho người rụng tóc kinh niên, đừng bỏ qua 15 món ăn này

Rụng tóc kéo dài, tóc thưa dần hay yếu gãy không chỉ do tuổi tác mà còn liên quan mật thiết đến chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Thay vì chỉ chăm chăm dùng sản phẩm dưỡng tóc, các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu từ bên trong - cụ thể là bổ sung đúng thực phẩm để nuôi dưỡng nang tóc. Dưới đây là 15 món ăn được đánh giá cao trong việc hỗ trợ giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc tự nhiên.

Hạnh nhân – dưỡng tóc và sáng da cùng lúc

Hạnh nhân được xem là “vua” trong các loại hạt nhờ giàu vitamin E, kẽm và Omega-3. Những dưỡng chất này giúp chống oxy hóa, giữ ẩm da đầu và giảm gãy rụng hiệu quả.

Việt quất – tăng collagen, chắc chân tóc

Loại quả nhỏ này chứa lượng lớn vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn và thúc đẩy sản sinh collagen, từ đó giúp tóc mọc chắc khỏe hơn.

Cá thu – cấp ẩm và giảm viêm da đầu

Cá thu giàu Omega-3, protein và vitamin D, giúp nuôi dưỡng da đầu, giảm khô ngứa và cải thiện độ bóng mượt của tóc.

Cải bó xôi – “lá chắn” cho nang tóc

Nhờ chứa nhiều sắt, vitamin A, C và axit folic, cải bó xôi giúp tăng tuần hoàn máu và bảo vệ nang tóc khỏi suy yếu.

Yến mạch – cải thiện tóc khô xơ, dễ gãy

Hàm lượng silica trong yến mạch giúp kích thích sản sinh keratin, hỗ trợ tóc chắc khỏe và giảm tình trạng xơ rối.

Cà tím – tăng tuần hoàn máu da đầu

Giàu vitamin A, E và anthocyanin, cà tím giúp cải thiện lưu thông máu, từ đó nuôi dưỡng tóc tốt hơn từ gốc.

Các loại quả mọng (dâu đen, mâm xôi…)

Những loại quả này giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm tác động của gốc tự do – một trong những nguyên nhân gây rụng tóc.

Gừng – kích thích nang tóc hoạt động

Gừng có đặc tính kháng khuẩn và làm ấm, giúp kích thích lưu thông máu và hỗ trợ nang tóc phát triển khỏe mạnh.

Bơ – bảo vệ nang tóc khỏi hư tổn

Bơ chứa nhiều vitamin E giúp tăng tuần hoàn máu dưới da đầu, đồng thời bảo vệ tóc khỏi tác động môi trường.

Gà ác – “thuốc bổ” cho tóc theo Đông y

Theo quan niệm Đông y, gà ác giúp bổ thận – yếu tố liên quan mật thiết đến tóc. Ngoài ra, loại thịt này còn giàu protein và khoáng chất.

Mè đen – bí quyết tóc đen dày

Mè đen chứa nhiều vitamin nhóm B giúp thúc đẩy mọc tóc và duy trì màu tóc tự nhiên. Đây cũng là món được nhiều mỹ nhân như Phạm Băng Băng hay Trương Bá Chi yêu thích.

Các loại hạt tổng hợp – cân bằng nội tiết

Óc chó, hạt điều, hạt phỉ… cung cấp protein, canxi và vitamin E, giúp cải thiện trao đổi chất và hỗ trợ mọc tóc.

Trứng – nguồn protein “chuẩn chỉnh”

Tóc cấu tạo chủ yếu từ protein, vì vậy trứng là thực phẩm không thể thiếu. Cách tốt nhất là luộc để giữ trọn dinh dưỡng.

Cá hồi – dưỡng tóc bóng mượt

Tương tự cá thu, cá hồi giàu Omega-3 và protein, giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và tăng độ đàn hồi.

Rong biển – tăng độ dày và độ bóng

Rong biển cung cấp protein, sắt và vi chất giúp tóc khỏe hơn, ít gãy và có độ bóng tự nhiên.

Ăn thế nào để tóc mọc nhanh và chắc khỏe?

Không chỉ ăn đúng mà còn phải ăn “đúng cách”. Protein nên kết hợp với vitamin C để tăng hấp thụ, trong khi thực phẩm giàu sắt cần tránh dùng cùng trà hoặc cà phê. Quan trọng hơn, cần duy trì chế độ này ít nhất 2–3 tháng vì tóc có chu kỳ phát triển dài.

Rụng tóc không thể cải thiện trong vài ngày, nhưng nếu kiên trì điều chỉnh từ bữa ăn hằng ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Đôi khi, mái tóc khỏe đẹp lại bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất trên bàn ăn.

Nguồn TVBS, Ảnh Internet