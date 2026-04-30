Đừng trồng 6 loại cây này sát nhà kẻo "rước họa"

Dưới đây là 6 loại cây cần cân nhắc khi trồng sát nhà.

Cây tre, trúc

Tre và trúc thường được trồng làm hàng rào hoặc tạo cảnh quan vì vẻ xanh mát, thanh thoát. Tuy nhiên, đặc điểm mọc thành bụi dày, thân sát nhau khiến khu vực gốc luôn tối và ẩm. Đây là môi trường lý tưởng để chuột, rắn nhỏ hoặc côn trùng ẩn nấp mà rất khó phát hiện bằng mắt thường.

Ngoài ra, lớp lá khô rụng xuống gốc nếu không dọn dẹp thường xuyên cũng làm tăng độ ẩm và tích tụ mùn hữu cơ – yếu tố thu hút nhiều loài sinh vật không mong muốn. Nếu vẫn muốn trồng, gia chủ nên bố trí cách xa tường nhà và cắt tỉa định kỳ để tạo độ thông thoáng.

Cây xoài

Xoài là loại cây ăn quả phổ biến, cho bóng mát và giá trị sử dụng cao. Tuy nhiên, vào mùa chín, lượng quả rụng xuống đất khá nhiều. Trái cây lên men sẽ thu hút ruồi, kiến, gián và đặc biệt là chuột.

Chuột lại là nguồn thức ăn của rắn, từ đó hình thành một "chuỗi sinh thái" ngay trong khuôn viên nhà ở. Không ít trường hợp rắn xuất hiện trong vườn chỉ vì khu vực này có nhiều chuột sinh sống. Để hạn chế rủi ro, nên trồng xoài cách xa nhà và thu gom trái rụng mỗi ngày.

Cây chuối

Chuối tưởng chừng vô hại nhưng lại là môi trường giữ nước tự nhiên. Các bẹ lá ôm sát thân rất dễ đọng nước mưa hoặc nước tưới, tạo thành ổ sinh sản cho muỗi.

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, muỗi phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết. Không chỉ vậy, tán lá lớn và rậm của chuối cũng khiến khu vực quanh gốc luôn ẩm thấp – điều kiện mà nhiều loại côn trùng ưa thích. Vì vậy, nếu trồng chuối, cần đặt ở vị trí xa nhà và thường xuyên kiểm tra, loại bỏ nước đọng.

Cây hoa giấy

Hoa giấy được ưa chuộng vì màu sắc rực rỡ và khả năng chịu nắng tốt. Tuy nhiên, đây là loại cây leo phát triển nhanh, dễ tạo thành lớp phủ dày quanh tường, cổng hoặc mái hiên nếu không được kiểm soát.

Những tán dây chằng chịt này có thể trở thành nơi trú ngụ của thằn lằn, nhện, côn trùng và thậm chí là rắn nhỏ. Bên cạnh đó, hoa và lá rụng nhiều cũng dễ gây ẩm mốc nếu không được dọn dẹp thường xuyên. Giải pháp là cắt tỉa định kỳ, không để cây leo sát cửa sổ hoặc lan lên mái nhà.

Cây ngọc lan

Ngọc lan nổi tiếng với hương thơm dịu, thường được trồng trước nhà để tạo không gian dễ chịu. Tuy nhiên, chính mùi hương này lại thu hút ong, bướm và nhiều loại côn trùng khác, đặc biệt vào mùa hoa nở rộ.

Việc côn trùng tập trung với mật độ cao có thể gây bất tiện trong sinh hoạt, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ bị đốt, nhất là với trẻ nhỏ. Ngoài ra, hoa rụng xuống nền nếu không dọn kịp thời cũng dễ gây trơn trượt và tạo môi trường ẩm.

Các chuyên gia cho rằng, không nên hiểu cứng nhắc rằng những loại cây trên hoàn toàn không được trồng. Điều quan trọng là cách bố trí và chăm sóc.

Gia chủ cần đảm bảo khu vực trồng cây luôn thông thoáng, không để nước đọng, không tích tụ rác hữu cơ và thường xuyên cắt tỉa. Đồng thời, nên giữ khoảng cách nhất định giữa cây và khu vực sinh hoạt như cửa ra vào, cửa sổ hay phòng ngủ.

Trong thiết kế nhà ở hiện đại, cây xanh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện vi khí hậu và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, lựa chọn đúng loại cây và trồng đúng vị trí sẽ giúp tận dụng lợi ích này mà không vô tình "mời gọi" các yếu tố bất lợi vào không gian sống.