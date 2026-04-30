Điều tra tài khoản ngân hàng của thanh niên SN 2001: Nạp và rút liên tục hơn 340 triệu đồng chỉ trong vòng 1 tháng

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, hoạt động đánh bạc trực tuyến diễn biến phức tạp, thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên. Xuất phát từ tâm lý “chơi thử”, “kiếm thêm thu nhập”, nhiều người đã bị lôi kéo vào các hình thức cá cược trá hình như game bài, cá độ bóng đá, baccarat… chỉ thông qua một chiếc điện thoại có kết nối Internet.

Các đối tượng tổ chức thường sử dụng nhiều chiêu trò quảng cáo hấp dẫn như “kiếm tiền nhanh”, “đầu tư ít, lợi nhuận cao” để dụ dỗ người chơi. Tuy nhiên, thực chất đây là các hình thức đánh bạc trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ dẫn đến mất kiểm soát tài chính, nợ nần và vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, cho rằng việc cá cược trực tuyến “khó bị phát hiện”, từ đó tiếp tục tham gia và lún sâu vào sai phạm.

Từ thực tiễn trên phạm vi cả nước, tình trạng này cũng đã và đang xuất hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với những diễn biến đáng lo ngại. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn.

Điển hình, trong tháng 4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện N.M.T (sinh năm 2001, trú tại xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến tại website 8KBET. Qua điều tra ban đầu xác định, từ ngày 27/02/2026 đến ngày 27/3/2026, đối tượng đã thực hiện 453 lượt cá cược dưới hình thức baccarat, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc lên đến hơn 340 triệu đồng. Hiện vụ án đã được khởi tố và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thực tế cho thấy, toàn bộ quá trình từ tạo lập tài khoản, nạp tiền, thực hiện cá cược đến rút tiền đều được thực hiện dễ dàng qua Internet. Điều này cho thấy việc tiếp cận các hình thức đánh bạc trực tuyến là rất đơn giản, nhưng hệ lụy pháp lý lại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, một cá nhân có thể tham gia hàng trăm lượt cá cược với số tiền lớn, đối mặt với nguy cơ vướng vào vòng lao lý và ảnh hưởng đến tương lai của bản thân, gia đình.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo:

- Tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào trên không gian mạng.

- Cảnh giác với các website, ứng dụng cá cược trá hình.

- Không tin vào các lời mời gọi “kiếm tiền nhanh”, “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”.

- Chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc trực tuyến.

Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đừng để những trò chơi trên mạng tưởng chừng vô hại trở thành nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk﻿