Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), thời gian gần đây xuất hiện nhiều nội dung chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng nhưng lại được quảng bá như phương pháp chữa bệnh hiệu quả, điển hình như “chanh liều cao”, nước kiềm, nhịn ăn, “thuận tự nhiên” hay các liệu pháp thải độc.

Các nội dung này lan truyền rộng rãi, lôi kéo người dân từ bỏ phác đồ điều trị y khoa chính thống, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng; đồng thời vi phạm quy định tại Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trước thực tế đó, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung các chế tài xử phạt trong dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cụ thể, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được đề xuất áp dụng đối với các hành vi sau:

- Đăng tải, phát tán thông tin, nội dung tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thiết bị, hàng hóa dưới danh nghĩa có tác dụng khám bệnh, chữa bệnh, thay thế thuốc chữa bệnh hoặc phác đồ điều trị trái với quy định của pháp luật.

- Phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam.

- Phát tán thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, Bộ Y tế đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi:

- Làm ra thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam.

- Làm ra thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Dự thảo cũng nêu rõ, không áp dụng xử phạt đối với trường hợp cá nhân chia sẻ trải nghiệm khám chữa bệnh không vì mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn hoặc thu lợi. Về biện pháp khắc phục, đề xuất buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Bộ Y tế cũng đề xuất, các nội dung xử phạt này không áp dụng đối với trường hợp cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân về quá trính khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn thay thế điều trị hoặc thu lợi từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phương pháp khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, Bộ Y tế đề xuất bổ sung việc buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm các đề xuất trên.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhấn mạnh, những đề xuất trên là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân, phòng ngừa và xử lý hiệu quả các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám bệnh, chữa bệnh trái quy định.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)