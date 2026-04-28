Tất cả người dân khi nhận được tin nhắn "phạt nguội" dạng này, cần xóa ngay lập tức

Theo Duy Anh | 28-04-2026 - 07:30 AM | Sống

Thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo "phạt nguội" qua website giả mạo Dịch vụ công, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này.

Thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm "phạt nguội" chưa xử lý và yêu cầu mọi người truy cập vào đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để kiểm tra và nộp phạt.

Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo lòng tin. Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Thông thường nội dung tin nhắn tạo áp lực, ví dụ như yêu cầu đóng phạt ngay trong ngày, giữ giấy phép lái xe hoặc chuyển hồ sơ xử lý nếu không bấm vào link.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Cách tra cứu phạt nguội

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: "www.csgt.vn"

Cụ thể, tại giao diện chính, bạn chỉ cần tìm đến mục Tra cứu phạt nguội ở góc phải, sau đó chọn loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện), nhập biển số theo đúng định dạng quy định rồi nhấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau vài giây. Nếu không có vi phạm, màn hình sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu. Ngược lại, nếu có lỗi, thông tin chi tiết sẽ được liệt kê, bao gồm thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị xử lý.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Thêm 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 trẻ tử vong: Cảnh báo nóng người dân cần làm ngay 1 việc

Người phụ nữ đến ngân hàng yêu cầu rút 424 triệu đồng tiền tiết kiệm, giao dịch viên đang làm thủ tục phải vội báo công an

3 người trong 1 công ty cùng bị phình động mạch não, người sếp qua đời ở tuổi 40: Có gì uẩn khúc?

07:22 , 28/04/2026
Giá điện sinh hoạt chạm mức 3.460 đồng/kWh: Mẹo nhỏ giúp gia đình giảm ngay 20% hóa đơn

07:18 , 28/04/2026
Dookki và loạt quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội bị xử phạt

07:05 , 28/04/2026
Thời tiết dịp 30/4 - 1/5 sẽ thế nào?

07:05 , 28/04/2026

