Thời tiết dịp 30/4 - 1/5 sẽ thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến 03/5/2026 có nhiều biến động giữa các khu vực, với đặc trưng là nắng nóng gia tăng về cuối kỳ nghỉ.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đáng chú ý, từ ngày 03/5, khu vực Tây Bắc có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22-24 độ, có nơi dưới 21 độ; từ đêm 2/5 tăng lên 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ, riêng từ ngày 2/5 tăng lên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Riêng tại Hà Nội, thời tiết khá ổn định với ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, tăng lên 24-26 độ từ đêm 02/5. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-31 độ, sau đó tăng lên 31-33 độ từ ngày 02/5.

Khu vực Trung Bộ ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt giữa đầu và cuối kỳ nghỉ. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 30/4 có mưa, phía Nam có mưa rào rải rác. Từ ngày 01/5, trời chuyển nắng, đến ngày 03/5 có nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, tăng lên 24-27 độ từ đêm 02/5; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, sau đó tăng lên 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 30/4 có mưa, chủ yếu ở phía Bắc. Từ ngày 01/5, thời tiết chuyển sang nắng, đến ngày 03/5 có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 35 độ vào ngày 03/5.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 30/4, Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Vào chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi kèm dông; ban đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 21-24 độ, Nam Bộ từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ, riêng Nam Bộ từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra vào chiều tối, đặc biệt tại khu vực miền núi và Nam Bộ. Đồng thời, tình trạng nắng nóng gia tăng vào cuối kỳ nghỉ cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động ngoài trời.