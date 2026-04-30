Lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng cây sung

Theo Phác Thái Anh | 30-04-2026 - 14:06 PM | Sống

Không chỉ góp phần làm đẹp không gian, cây sung còn có nhiều giá trị hữu ích.

Cây sung từ lâu đã được nhiều gia đình Việt ưa chuộng không chỉ vì dễ trồng mà còn mang ý nghĩa phong thủy về sự sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt, cho quả đều và không gây ảnh hưởng ngược về mặt không gian sống, người trồng cần lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây.

1. Chọn vị trí trồng phù hợp ngay từ đầu

Sung là loại cây có tán rộng, rễ phát triển mạnh và có xu hướng lan xa. Vì vậy, không nên trồng quá sát nhà, đặc biệt là gần móng hoặc hệ thống thoát nước. Vị trí lý tưởng là sân vườn thoáng, có khoảng cách đủ để cây phát triển tự nhiên. Nếu trồng trước nhà, cần đảm bảo không chắn hoàn toàn ánh sáng và lối đi, tránh tạo cảm giác bí bách.

2. Ưu tiên ánh sáng và độ thông thoáng

Cây sung ưa sáng, càng có nhiều ánh nắng thì khả năng ra quả càng cao. Những cây trồng ở nơi râm mát thường chỉ phát triển lá mà ít đậu quả. Bên cạnh đó, môi trường thông thoáng giúp hạn chế sâu bệnh và nấm mốc, giữ cho cây luôn khỏe mạnh.

3. Kiểm soát kích thước bằng cách cắt tỉa định kỳ

Một trong những sai lầm phổ biến là để cây sung phát triển tự do quá mức. Điều này không chỉ khiến cây mất dáng mà còn làm giảm khả năng ra quả. Việc cắt tỉa cành già, cành vượt giúp cây tập trung dinh dưỡng, đồng thời giữ được hình dáng gọn gàng, phù hợp với không gian sống.

4. Chú ý chế độ nước và đất trồng

Sung không quá kén đất nhưng phát triển tốt nhất trong đất tơi xốp, thoát nước tốt. Tránh để cây bị úng lâu ngày vì dễ gây thối rễ. Tưới nước đều đặn nhưng không quá nhiều, đặc biệt vào mùa mưa cần kiểm tra khả năng thoát nước của đất.

5. Kích thích ra quả đúng cách

Nhiều gia đình trồng sung nhưng cây chỉ tốt lá mà không ra quả. Nguyên nhân thường là do chăm sóc quá “nuông chiều”. Một số cách kích thích ra quả hiệu quả gồm: hạn chế tưới nước trong thời gian ngắn, khoanh vỏ nhẹ hoặc cắt tỉa hợp lý. Tuy nhiên, cần thực hiện đúng kỹ thuật để tránh làm cây suy yếu.

6. Chủ động phòng trừ sâu bệnh

Sung khá dễ trồng nhưng vẫn có thể bị rệp, sâu ăn lá hoặc nấm. Việc quan sát thường xuyên giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Có thể sử dụng các biện pháp tự nhiên như nước tỏi, ớt hoặc dung dịch sinh học thay vì lạm dụng hóa chất, vừa an toàn vừa bảo vệ môi trường sống.

