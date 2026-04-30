Bác sĩ nói thẳng: Rất nhiều người đánh răng sai thời điểm mà không biết

Thời điểm nên đánh răng vào buổi sáng

Vệ sinh răng miệng đúng cách là điều vô cùng quan trọng. Bỏ bê điều này có thể dẫn đến sâu răng, bệnh nướu và thậm chí mất răng. Mặc dù nhiều người trong chúng ta biết quy tắc cơ bản là đánh răng hai lần mỗi ngày, nhưng có thể bạn chưa biết đến một số hướng dẫn quan trọng khác. Trong một video được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bác sĩ Suraj Kukadia (tại Anh) đã cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bác sĩ Kukadia, người được biết đến trên mạng với tên Dr Sooj, cho biết: “Bạn nên đánh răng trước hay sau bữa sáng? Đây là một chủ đề gây nhiều tranh luận, nhưng câu trả lời là bạn nên đánh răng trước bữa sáng.”

Bác sĩ Kukadia khuyên nên đánh răng trước khi ăn sáng. (Ảnh minh họa)

Ông giải thích thêm về lý do: “Đó là vì fluoride trong kem đánh răng giúp răng bạn có một lớp bảo vệ nhất định trước axit trong thức ăn và đồ uống mà bạn sắp tiêu thụ vào bữa sáng”.

“Nước cam là một thủ phạm điển hình. Nếu bạn đánh răng sau bữa sáng, bạn chỉ đang chà xát toàn bộ lượng axit đó vào răng, điều này sẽ làm mòn men răng và nướu của bạn.”

Ông tiếp tục: “Bạn cũng nên đánh răng ngay trước khi đi ngủ. Vì vậy, hãy đánh răng hai lần mỗi ngày: trước bữa sáng và ngay trước khi ngủ.”

Vì sao nên đánh răng trước khi ăn sáng?

Lời khuyên của bác sĩ Kukadia được ủng hộ bởi bác sĩ nha khoa Deepa Chopra từ Whites Dental. Trước đây, khi trao đổi với Surrey Live, bà cho biết: “Một nguyên tắc đơn giản là đánh răng trước bữa sáng và súc miệng bằng nước sau đó.”

“Đánh răng trước bữa sáng giúp loại bỏ vi khuẩn và mảng bám tích tụ qua đêm. Súc miệng bằng nước sau bữa ăn có thể giúp rửa trôi các mảnh thức ăn và axit mà không làm tổn hại men răng.”

Sau khi ăn sáng, bạn có thể súc miệng bằng nước sạch, giúp rửa trôi các mảnh thức ăn và axit mà không làm tổn hại men răng. (Ảnh minh họa)

Bà đặc biệt cảnh báo không nên đánh răng ngay sau khi ăn, vì điều này có thể làm mòn men răng — lớp bảo vệ bên ngoài của răng. Bác sĩ Deepa nói thêm:

“Đánh răng ngay sau khi ăn có vẻ hợp lý để giữ hơi thở thơm mát, nhưng nó có thể làm hỏng men răng. Men răng sẽ tạm thời mềm đi khi bạn ăn, đặc biệt là các thực phẩm có hàm lượng axit cao.”

“Việc đánh răng trong giai đoạn dễ tổn thương này có thể làm mòn lớp men đã mềm, dẫn đến tăng độ nhạy cảm và nguy cơ đổi màu răng cao hơn.”

Thay vào đó, bà khuyên nên đợi “khoảng 30 phút sau khi ăn” rồi mới đánh răng, để nước bọt có thời gian trung hòa axit trong miệng một cách tự nhiên.

Để duy trì răng khỏe mạnh, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị:

- Đánh răng hai lần mỗi ngày

- Làm sạch kẽ răng

- Giảm lượng đường tiêu thụ

- Bỏ thuốc lá

- Hạn chế uống rượu

- Khám răng định kỳ

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về răng miệng, bạn nên tham khảo ý kiến nha sĩ.