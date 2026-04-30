3 nơi cha mẹ EQ thấp không bao giờ đến

Theo Thiên An | 30-04-2026 - 15:02 PM | Sống

Những bậc cha mẹ có chỉ số EQ thấp thường có xu hướng né tránh những không gian đòi hỏi sự tĩnh lặng, sự soi chiếu bản thân hoặc sự thấu hiểu sâu sắc, bởi ở đó cái tôi của họ không được tung hô.

Trong tâm lý học gia đình, trí tuệ cảm xúc của cha mẹ chính là "bầu khí quyển" nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ. Những cha mẹ có EQ thấp thường bị điều hành bởi nhu cầu kiểm soát và sự sĩ diện cá nhân. Họ sợ những nơi buộc họ phải thừa nhận mình không hoàn hảo hoặc phải đối diện với những góc khuất trong cách nuôi dạy con. Dưới đây là 3 địa điểm mà dấu chân của những phụ huynh này hiếm khi xuất hiện.

Các buổi hội thảo tâm lý và lớp học về kỹ năng làm cha mẹ

Dấu hiệu điển hình của cha mẹ EQ thấp là tư duy "cha mẹ luôn đúng" và "xưa ông bà nuôi dạy thế có sao đâu". Họ cực kỳ dị ứng với việc ngồi nghe chuyên gia giảng giải về cách lắng nghe con, cách quản trị cơn giận hay phương pháp giáo dục không đòn roi. Đối với họ, việc đi học cách làm cha mẹ là một sự thừa nhận rằng mình đang thất bại hoặc yếu kém.

Tâm lý học gọi đây là tư duy cố định. Họ tin rằng bản năng là đủ và không cần phải thay đổi bản thân vì bất kỳ ai, kể cả con cái. Việc từ chối đến những không gian mang tính giáo dục tâm lý khiến họ mãi mắc kẹt trong những phương pháp lỗi thời, vô tình tạo ra khoảng cách ngày càng lớn với con trẻ trong thời đại số.

Những không gian tĩnh lặng đòi hỏi sự chiêm nghiệm sâu như bảo tàng hay triển lãm nghệ thuật

Người có EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc kết nối với các giá trị tinh thần hoặc cảm xúc trừu tượng. Những nơi như bảo tàng, phòng triển lãm hay các không gian nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn, tĩnh lặng để quan sát và cảm nhận thường khiến họ thấy bồn chồn, vô vị. Họ không tìm thấy sự "náo nhiệt" hay những kích thích tức thời để thỏa mãn cái tôi tại đây.

Quan trọng hơn, cha mẹ EQ thấp thường thiếu kỹ năng lắng nghe chủ động để cùng con khám phá ý nghĩa đằng sau những hiện vật. Thay vì kiên nhẫn giải thích và khơi gợi trí tưởng tượng cho con, họ sẽ cảm thấy tốn thời gian và nhanh chóng muốn rời đi để đến những nơi có thể mua sắm hoặc giải trí thụ động. Sự thiếu hụt khả năng "tĩnh" khiến họ bỏ lỡ những cơ hội vàng để rèn luyện tư duy sâu và sự tinh tế cho con cái.

Những cuộc đối thoại "đối mặt" và chân thành với chính con mình

Mặc dù không phải là một địa điểm địa lý, nhưng "không gian đối thoại" chính là nơi cha mẹ EQ thấp luôn tìm cách trốn tránh. Khi con cái muốn bày tỏ nỗi lòng, tâm sự về những tổn thương hoặc góp ý về cách hành xử của cha mẹ, họ thường lập tức dựng lên hàng rào phòng thủ bằng cách quát mắng, át đi hoặc dán nhãn "con cái hỗn láo".

Sự thiếu hụt năng lực phản tỉnh khiến họ sợ phải đối diện với sự thật rằng mình có thể đã sai. Họ không đủ dũng cảm để bước vào một cuộc trò chuyện ngang hàng, nơi họ phải gỡ bỏ lớp mặt nạ "người bề trên" để lắng nghe tiếng nói thực sự của con. Chính việc "không bao giờ đến" với không gian đối thoại chân thành này là nguyên nhân hàng đầu khiến các mối quan hệ trong gia đình trở nên rạn nứt và xa cách.

Địa điểm chúng ta chọn đến không chỉ để giải trí, mà còn thể hiện tầm vóc của tâm hồn. Việc dũng cảm bước chân vào những không gian đòi hỏi sự học hỏi và thấu cảm chính là bước đầu tiên để cha mẹ nâng tầm EQ, trở thành người bạn đồng hành thực thụ trên hành trình trưởng thành của con.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ người dân đến VQG Ba Vì trong 4 ngày tới chú ý: Công an Hà Nội có khuyến cáo

Toàn bộ người dân đến VQG Ba Vì trong 4 ngày tới chú ý: Công an Hà Nội có khuyến cáo Nổi bật

413 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

413 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Danh tính TikToker người Việt đang bị giục xóa video vì "ảnh hưởng bữa cơm gia đình"

Danh tính TikToker người Việt đang bị giục xóa video vì "ảnh hưởng bữa cơm gia đình"

14:55 , 30/04/2026
Bờ sông xuất hiện hàng loạt dấu chân lạ, chuyên gia vừa nhìn liền phác họa: "Quái thú" có thể dài 4 mét

Bờ sông xuất hiện hàng loạt dấu chân lạ, chuyên gia vừa nhìn liền phác họa: "Quái thú" có thể dài 4 mét

14:40 , 30/04/2026
Khí và huyết là nền tảng của cuộc sống: Nên ăn 3 món này thường xuyên để thông kinh mạch và tăng cường khí huyết!

Khí và huyết là nền tảng của cuộc sống: Nên ăn 3 món này thường xuyên để thông kinh mạch và tăng cường khí huyết!

14:34 , 30/04/2026
Bộ Y tế đề xuất phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi sau, người dân chú ý

Bộ Y tế đề xuất phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi sau, người dân chú ý

14:07 , 30/04/2026

