Danh tính TikToker người Việt đang bị giục xóa video vì "ảnh hưởng bữa cơm gia đình"

Đang yên đang lành, mạng xã hội bỗng “dậy sóng” vì một nhân vật bị cho là… giỏi quá mức cần thiết, đến nỗi nhiều người nửa đùa nửa thật khuyên chủ nhân nên “xoá các video trên TikTok gấp kẻo ảnh hưởng bữa cơm gia đình”. Câu chuyện càng gây chú ý khi danh tính nhân vật chính được hé lộ, không phải TikToker giải trí hay creator chuyên drama mà là một bác sĩ thẩm mỹ với hồ sơ học vấn và sự nghiệp dày đặc thành tích.

Nhân vật được cộng đồng mạng “réo tên” đó là bác sĩ Trần Nguyên Giáp (sinh năm 1986), hiện là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM. Xuất thân từ gia đình gốc Huế có truyền thống nghiên cứu và sưu tầm cổ vật, từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với văn học, lịch sử, nghệ thuật và ẩm thực. Tuy nhiên, ở tuổi 18, anh quyết định rẽ hướng, theo đuổi con đường y khoa.

Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM, anh tiếp tục học định hướng Tai - Mũi - Họng và Tạo hình thẩm mỹ tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Năm 2013, không chỉ lọt top 4 MasterChef Vietnam, anh còn sang Mỹ tu nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ - một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Giai đoạn sau đó là chuỗi hành trình học tập tại môi trường quốc tế khi anh tu nghiệp với Giáo sư William H. Truswell (Mỹ), tiếp tục đào tạo chuyên sâu tại Massachusetts với Tiến sĩ Albert Fox, rồi sang Hàn Quốc học cùng chuyên gia Ki Su Jung về hút và cấy mỡ. Năm 2016, anh trở thành giảng viên bộ môn Phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Năm 2018, bác sĩ Nguyên Giáp tốt nghiệp Thủ khoa Bác sĩ Chuyên khoa I và nhận bằng danh dự nhờ những đóng góp trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình vùng mặt. Đến năm 2024, anh tiếp tục hoàn thành chương trình Bác sĩ Chuyên khoa II, đồng thời trở thành thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASPS) - một trong những tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong ngành.

Từ tháng 4/2025, anh tiếp tục theo học chương trình kéo dài 12 tháng tại Trường Y Harvard để cập nhật kiến thức và công nghệ mới nhất. Sau nhiều năm làm việc tại các bệnh viện thẩm mỹ lớn, năm 2020, anh thành lập phòng khám riêng. Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và thời gian học tập tại nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Đức…, bác sĩ Trần Nguyên Giáp dần xây dựng được vị thế riêng trong ngành.

Điểm đáng chú ý là dù lịch làm việc dày đặc, anh không nhận quá nhiều ca phẫu thuật mỗi tuần. Thay vào đó, anh dành thời gian tư vấn kỹ lưỡng và theo sát từng khách hàng trong quá trình hậu phẫu, làm nghề thiên về chất lượng hơn số lượng.

Nếu đột nhiên bị mạng xã hội “réo tên” vì… quá giỏi thì trường hợp của bác sĩ Trần Nguyên Giáp có lẽ là minh chứng rõ ràng khi sở hữu học vấn khủng, đa tài, trải nghiệm quốc tế phong phú, sự nghiệp ổn định. Đây chính là kiểu profile mà đọc xong nhiều người chỉ biết thở dài rồi tự nhủ “thôi, mình đi ăn cơm tiếp vậy”.